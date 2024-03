Nic tak nie rozpala emocji polskich kierowców jak nowe opłaty. A te, dzięki nieudanym negocjacjom rządu Prawa i Sprawiedliwości z Komisją Europejską, miałyby dotknąć wszystkich rejestrujących auto spalinowe od 2026 roku. Taki właśnie kamień milowy znalazł się w KPO. Na szczęście rząd Koalicji 15 października chce to zmienić i to jak najszybciej.

Przypomnijmy, że rząd Mateusza Morawieckiego zawarł w polskim Krajowym Planie Odbudowy nowe daniny od kierowców. Od czerwca 2026 r. wprowadzona ma być nowa opłata rejestracyjna i podatek od posiadania aut spalinowych. Ten drugi miałby obowiązywać wcześniej, bo już w 2025 roku.

Półtora roku temu, kiedy wyszło na jaw, na co zgodziła się Polska w ramach kamieni milowych w KPO, rzadzący z PiS nie potrafili wyjaśnić jednak, jak zmuszać one mają kierowców do wymiany pojazdów na bardziej ekologiczne.

Jedyną wskazówką tbyło zawarte w dokumencie ogólnikowe motto – "zanieczyszczający płaci". Szczegółów jednak brakowało, a eksperci wskazywali, że obecne przepisy są wiekowe.

– Uzależniony od pojemności silnika podatek akcyzowy dziś nie przystaje do rzeczywistości. Ma jedynie cel fiskalny i nie kwalifikuje pojazdu pod względem przyjazności dla środowiska – komentował Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych przekonywał zaś, że reforma podatków od samochodów jest spóźniona o 20 lat. – Dobrze, że rząd wreszcie wziął się za ten problem – dodał.

Nowa władza interweniuje w KE

Ale inne podejście do tematu ma rząd Donalda Tuska. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że Polska będzie starała się o wykreślenie z Krajowego Planu Odbudowy kamienia milowego, który zakłada wprowadzenie podatku od samochodów spalinowych.

Pierwsze rozmowy na ten temat na forum unijnym mają ruszyć już w przyszłym tygodniu. Ministra ma także omawiać inne kwestie zawarte w kamieniach milowych, które jej resort poddaje obecnie rewizji.

Plan działania też już jest: 18 kwietnia projekt rewizji KPO po konsultacjach społecznych będzie opiniowany przez Komitet Monitorujący KPO, a po 20 kwietnia trafi na posiedzenie Rady Ministrów. Jeśli ta zatwierdzi propozycje zmian, to dokument trafi do Komisji Europejskiej.

Co w innych krajach?

Polskie rządy próbowały już ograniczyć napływ zanieczyszczających środowisko pojazdów na polskie drogi. Zawsze kończyło się to jednak tak samo – wycofaniem się z pomysłu przez niezadowolenie społecznie, często na ostatniej prostej. Wychodzi na to, że taki sam los czekają zapisy w KPO.

Jak radzą sobie z problemem inne kraje Wspólnoty? W Czechach i na Węgrzech funkcjonuje na przykład podatek ekologiczny, uzależniony od standardu emisji spalin pojazdu. Słowacja obciąża kierowców daniną w wysokości uzależnionej od wieku pojazdu. Inne sposoby to ograniczanie rejestracji starszych aut, premie za złomowanie wiekowego pojazdu czy tworzenie stref czystego transportu.

