Tego nie grali... Jaki uderza w Dudę i Morawieckiego. Nerwowa odpowiedź PiS

Europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki w ostatnim czasie wypowiada się mało pochlebnie m.in. o Mateuszu Morawieckim i Andrzeju Dudzie. To nie spodobało się w PiS. Nerwowy wpis w tej sprawie dodał były rzecznik rządu PiS Piotr Müller.

Patryk Jaki krytycznie o Dudzie i Morawieckim. Tak reaguje PiS. Fot. Piotr Molecki/East News

Patryk Jaki miał w piątek spotkanie w Pabianicach. To tam oberwało się czołowym politykom związanym z PiS.

– Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał. Ktoś za to wszystko odpowiada – stwierdził europoseł. I dodał: Jeżeli będzie jeszcze raz Morawiecki premierem, to ja państwu gwarancji żadnej nie daję, że nie będzie tak samo.

Patryk Jaki krytycznie o Dudzie i Morawieckim. Nerwowa reakcja w PiS

Skrytykował też Andrzeja Dudę, kiedy wspomniał o "lex TVN". – No kto zawetował TVN? Bynajmniej nie był to Bronisław Komorowski. No to jak teraz przyjedzie (Andrzej Duda–red.), to trzeba go zapytać, dlaczego to zrobił. Ze strachu? A dlaczego zawetował ustawy sądowe? – zastanawiał się Jaki.

Na reakcję PiS nie trzeba było długo czekać. Głos zabrał były rzecznik rządu PiS Piotr Müller. "Kolegę Patryka Jakiego zachęcam do rozmów w gronach do tego przeznaczonych. Celowo spłaszczasz dyskusję na temat decyzji rządu w sprawach unijnych, żeby "coś się przykleiło". Szkodzisz tym obozowi. A decyzje w tych obszarach były przyjmowane wyłącznie na poziomie całego kierownictwa PiS. Wiesz o tym doskonale" – zwrócił się do europosła SP.

I dodał dość złośliwie: "Choć może już Patryk uwierzyłeś, że przerosłeś Prezesa, Premiera i Głowę Państwa. Szkoda, że takiej energii nie przełożyliście na działania w prokuraturze, sądach (np. pełnej cyfryzacji – w 8 lat dało się zrobić!)".

Były rzecznik rządu: przez Wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa

Müller nawiązał też do ostatnich wyborów. "Szkoda, że przez Wasz radykalizm straciliśmy kilka punktów procentowych do zwycięstwa. Szkoda, że Wasz radykalizm obudził złość na nasz obóz i zmobilizował osoby, które poszły na wybory tylko dlatego, że nie chcieli tego stylu uprawiania polityki, co prezentujecie" – wyliczał były rzecznik rządu.

I podsumował: Szkoda, że w ramach partykularnych interesów celujesz działa w kolegów ze Zjednoczonej Prawicy zamiast w Donalda Tuska".

Tymczasem PiS nadal traci poparcie. Jak informowaliśmy ostatnio, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, sukces odniosłaby Koalicja Obywatelska. Na ugrupowanie Donalda Tuska swój głos chce oddać 30,2 proc. ankietowanych. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez firmę Research Partner na panelu Ariadna, którego wyniki otrzymała redakcja naTemat.pl. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. To kolejny sondaż, gdzie formacja Jarosława Kaczyńskiego spada z pierwszej pozycji. Obóz prawicy popiera 29,1 proc. zapytanych Polaków. Jak wypadły inne partie? Szczegóły opisaliśmy tutaj.