Kasy samoobsługowe będą płatne?! To może być szok dla wielu Polaków

Wielu osób bardzo chętnie korzysta z kas samoobsługowych. Jedna z sieci supermarketów, na razie na szczęście w USA, chce wprowadzić odpłatność za korzystanie z tych urządzeń. Czy to rozwiązanie przyjdzie do Polski?

Kasy samoobsługowe będą płatne? Jedna z sieci zaczęła taki eksperyment

Jak podał Business Insider, kasy samoobsługowe – wybierane przez wielu klientów ze względu na szybką i prostą dostępność, mogą być dostępne tylko dla abonentów Walmart+ lub kierowców dostawczych Spark w niektórych lokalizacjach w USA. Warto tutaj od razu wspomnieć, że ta sieć nie działa obecnie w Polsce. Przypomnijmy, że Walmart+ to członkostwo abonenckie obejmujące korzyści, takie jak bezpłatna wysyłka, bezpłatna dostawa czy oszczędności na paliwie. Opłata miesięczna wynosi 12,95 dolarów, z opcją rocznej ceny 98 dolarów. Z kolei Spark Driver to platforma usług dostawczych przeznaczona głównie dla Walmart.

Zmiana Walmartu uderzy tylko w Polaków mieszkających w USA

Joe Pennington, rzecznik Walmartu, powiedział Business Insider, że nie jest to zmiana we wszystkich sklepach. Jak jednak podkreślił, menedżerowie sklepów mogą testować różne metody i wybierać to, co najlepiej sprawdza się w przypadku każdego z nich.

Nie ma na razie doniesień, że któraś z sieci supermarketów w Polsce też będzie chciała testować podobny płatny program. Rozwiązanie Walmartu uderzy zatem jedynie w Polaków mieszkających w USA. Nie wiadomo na razie, czy rozwiązanie podchwyci jakaś sieć z Europy, w tym z Polski.

W kraju nad Wisłą kasy samoobsługowe są w wielu supermarketach, w tym w Biedronce czy Lidlu. Warto tu też wspomnieć, że Walmart to amerykański międzynarodowy operator sklepów dyskontowych i jedna z największych korporacji w globalnej branży detalicznej. Główna siedziba firmy znajduje się w Bentonville w stanie Arkansas.

