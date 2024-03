Synoptycy już wiedzą, jaka będzie Wielkanoc. Pogoda znów zaskoczy w święta

Wielkanoc jest już za dwa równe tygodnie – 31 marca. Nie należy się jednak nastawiać, że będzie jakaś szczególnie ładna i ciepła. Tak przynajmniej wynika z najnowszych prognoz synoptyków.

Pogoda na Wielkanoc. Synoptycy już wiedzą, jakie będą święta. Fot. Albin Marciniak/East News

Pogoda na Wielkanoc. Synoptycy już wiedzą, jakie będą święta

TVN Meteo podało, że w Wielkanoc może być niezbyt ciepło. Chodzi o to, że pod koniec marca nad Polską pojawi się front atmosferyczny, który będzie przesuwał się z północy na południe. Przyniesie on opady deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.

I tak w samą Wielkanoc temperatura może spaść nawet do -5 st. C na północy Polski. W dzień będzie trochę cieplej – od 5 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Podobną prognozę przedstawił również niedawno w Wirtualnej Polsce Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak wskazał, końcówce marca niestety będą towarzyszyć opady. W połączeniu z niskimi temperaturami, które także są możliwe, nie czeka nas bynajmniej przyjemna i wiosenna aura.

– Natomiast w całym kraju będzie sporo opadów, szczególnie na zachodzie kraju. Będzie to raczej deszcz, ale w momencie, gdy będą temperatury ujemne, to może spaść również śnieg, szczególnie w górach. Więc wychodzi na to, że w górach w święta może spaść śnieg – powiedział w WP Walijewski.

To oznacza, że – mówiąc wprost – będzie zimno, szczególnie jak na wiosenne oczekiwania. – Temperatura nie przekroczy wartości dwucyfrowych – potwierdził synoptyk.

Im dalej, tym wcale jednak nie będzie lepiej. Także początek kwietnia ma być brzydki i zdecydowanie zimny. – W pierwszym tygodniu kwietnia temperatury będą niższe o 2-3 stopnie w porównaniu do tych, które powinny być w tym okresie – przewidywał Grzegorz Walijewski.

