Małgorzata Ostrowska-Królikowska odpadła w trzecim odcinku "Tańca z gwiazdami". Jeden z serwisów dowiedział się, ile serialowa Grażynka z "Klanu" miała zarobić w tanecznym show Polsatu.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska odpadła z "TzG". fot Adam Jankowski/REPORTER

Małgorzata Ostrowska-Królikowska była jedną z uczestniczek najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Razem z profesjonalnym tancerzem Kamilem Gwarą w minioną niedzielę (17 marca) musieli rozstać się z programem – dostali najmniej głosów od widzów.

Ich tango nie spodobało się też jury. – Jest mi ciężko powiedzieć przykre słowa, ale to nie była tragedia, ja nie wiem, co to było. Nic nie było. Zagrałaś to tango jako aktorka – oceniła Iwona Pavlović. Od "czarnej mamby" Ostrowska-Królikowska otrzymała jedynie 3 punkty.

Zarobki w "Tańcu z gwiazdami"

Wiadome jest, że celebryci występujący w tanecznym formacie Polsatu dostają wynagrodzenie za odcinek. Jak donosi shownews.pl "stawki negocjowane są indywidualnie".

Portal podał, że "Małgorzata Ostrowska-Królikowska mogła liczyć na honorarium w wysokości ok. 10 tys. zł za każdy odcinek". Do finału zostało jeszcze dziewięć tygodni. Z wyliczeń wynika więc, że gwiazda "Klanu" mogła zarobić jeszcze 90 tys. złotych. Warto jednak dodać, że to nieoficjalne informacje.

Przypomnijmy, że zwycięzcy Kryształowej Kuli otrzymają dodatkowo 150 tysięcy złotych nagrody do podziału, w tym 100 tys. zł dla gwiazdy, a 50 tys. zł dla tancerza.

Burza wokół Ostrowskiej-Królikowskiej

Po pożegnaniu serialowej Grażynki z "Klanu" w sieci zawrzało. W odczuciu wielu widzów aktorkę męczył udział w programie i jej zachowanie pozostawiało wiele do życzenia.

"Małgosia się chyba nie umiała odnaleźć w tym programie. Widać było po niej, że jest tam jakby na siłę i nie sprawia jej radości ani taniec, ani ten program"; "Jej miny i przewracanie oczami mówiły wszystko"; "Bardzo dobrze, nie ma miejsca dla takich osób. Pokazała dziś prawdziwą twarz na wejściach po tańcach, patrząc z pogardą od góry do dołu na Paulinę Sykut" – zwrócili uwagę.

Inni z kolei wspomnieli o wpływie jej syna, który mierzy się z kryzysem wizerunkowym. "Antek zaorał kariery całej rodziny. Nie dziwię się, że nikt na nią nie głosował" – czytamy.