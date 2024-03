Żaneta Łakomska, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do rady warszawskiej Woli rzuciła się na przyjezdnych mieszkańców stolicy. W dyskusji na Facebooku w końcu wypaliła: "Ciężko jest się przystosować, do wiochy, która tu tabunami zjeżdża i niszczy kulturowo Warszawę".

Kandydatka PiS w Warszawie o przyjezdnych: "Wiocha tabunami zjeżdża". Fot. Mateusz Grochocki / East News ; Facebook / Żaneta Łakomska / Screen

Kandydatka PiS w Warszawie o przyjezdnych: "Wiocha tabunami zjeżdża"

7 kwietnia ruszy pierwsza tura wyborów samorządowych. W Warszawie wybierzemy nie tylko radnych miasta, sejmiku czy prezydenta, ale również radnych dzielnicy. Żaneta Łakomska kandyduje z list Prawa i Sprawiedliwości do rady warszawskiej Woli.

Lokalna polityczka walczyła o mandat jeszcze w 2018 roku, ale bezskutecznie. Wówczas poparło ją 262 mieszkańców. Teraz próbuje swoich sił jeszcze raz. Tym razem z premiowanego, trzeciego miejsca na listach prawicy.

W ostatnich dniach polityczka skomentowała post lokalnego portalu Nowa Warszawa, który poinformował o najnowszych planach budowy luksusowego osiedla przy ulicy Prostej i Karolkowej na Woli.

Jeden z komentujących stwierdził, że nowe mieszkania mogą być zbyt drogie dla przeciętnego mieszkańca Warszawy. "Tylko ich (najbogatszych - red.) będzie stać na kupno takich mieszkań, czyli polityków, ich rodzin i koleżków" – stwierdził.

Na ten komentarz odpowiedziała Łakomska. "Ej no nieee. Tatko pole sprzeda, ze dwie krowy też, resztę żyd w banku, rozłoży na 30 lat kredytu i już Warszawiaki nowe, pelnoo geeembooo" – czytamy. Zachowaliśmy pisownię oryginalną.

Polityczka PiS: Warszawa jaka jest każdy widzi. A jest brudna, zaniedbana

Jeden z użytkowników Facebooka zwrócił uwagę kandydatce PiS, że powinna przeprosić za swoje słowa. W odpowiedzi usłyszał: "Mam nadzieję, że ma Pan screeny lub filmiki, ze skandalicznymi wypowiedziami, polityków Platformy NIEobywatelskiej i Lewicy o Polakach"

"Warszawa jaka jest każdy widzi. A jest brudna, zaniedbana i wbrew tym hasłom Trzaskowskiego i jego wyborców, głównie Słoików, bardzo NIETOLERANCYJNA !!!!" – dodała.

W końcu lokalna polityczka PiS nie wytrzymała i rzuciła się na osoby, które nie są rodowitymi warszawiakami. "Ciężko jest się przystosować, do wiochy, która tu tabunami zjeżdża i niszczy kulturowo Warszawę" – skomentowała. Na koniec stwierdziła, że wyborcy Trzaskowskiego to "w zdecydowanej większości słoje".

Kandydatka PiS zapomniała o pochodzeniu Bocheńskiego

Łakomska nie pomyślała chyba o pochodzeniu Tobiasza Bocheńskiego. Kandydat obozu Jarosława Kaczyńskiego na urząd prezydenta Warszawy także jest przyjezdnym. Polityk pochodzi z Łodzi.

To również tam ukończył studia prawnicze, pracował jako doradca wojewody łódzkiego, a następnie sam został wojewodą łódzkim. Dopiero w 2023 roku Mateusz Morawiecki wyznaczył go do pełnienie stanowiska wojewody mazowieckiego.

Także Patryk Jaki, który walczył o prezydenturę w stolicy w 2018 roku, pochodzi... z Opola. Studiował zaś we Wrocławiu. Następnie wiele lat był związany z opolskim samorządem.