Szymon Hołownia jako marszałek sejmu to jedno z największych okołopolitycznych zaskoczeń dla wielu Polaków. Były gwiazdor TVN, a dziś jedna z najważniejszych osób w państwie dał się poznać jako sprawny retorycznie i przygotowany merytorycznie marszałek. Jego wymiany zdań z posłami, zwłaszcza dzisiejszej opozycji, to momentami komediodramat. Przygotowaliśmy kompilację "The best of Szymon Hołownia" w roli marszałka sejmu.

THE BEST OF SZYMON HOŁOWNIA. Kompilacja najlepszych momentów Marszałka Sejmu Fot. East News / montaż naTemat

Pierwsze tygodnie Szymona Hołowni w roli marszałka sejmu to zdecydowanie dobry czas dla byłej gwiazdy TVN. Hołownia, którego Polacy do tej pory znali z zupełnie innej strony, tym razem dał się poznać jako sprawny retorycznie i merytorycznie polityk, który mimo braku wieloletniego stażu w parlamencie, na sali obrad radzi sobie zaskakująco dobrze.

To wszystko sprawiło, że materiały z sali sejmowej zaczęły się cieszyć wśród Polaków wyjątkową popularnością. Słowne potyczki nowego marszałka sejmu z posłami momentami budzą uśmiech na twarzy. Choć nierzadko jest to uśmiech politowania, bo choć zabawne, to pokazuje, że poziom dyskusji pozostawia wiele do życzenia.

Poniżej kompilacja 'The best of Szymon Hołownia", czyli jedne z najlepszych momentów Szymona Hołowni zza fotela Marszałka. Film obejrzano już ponad 800 tysięcy razy.

Zobacz kompilację wideo:

Szymon Hołownia nie ma jednak ostatnio dobrego czasu. Po "miesiącu miodowym" przyszedł czas na starcie z rzeczywistością. A to dla jednego z liderów Trzeciej Drogi stało się dość brutalne.

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to w przypadku Hołowni chodzi o kwestie światopoglądowe. A dokładnie o aborcję. Politykowi zarzuca się opieszałość w kwestii procedowania ustawy o aborcji w Polsce. Doszło nawet do zgrzytu w koalicji pomiędzy Lewicą a Trzecią Drogą.

Marszałek zapowiedział, że pierwsze czytania ustaw odbędą się dopiero po wyborach samorządowych. Ponadto jego ugrupowanie chce doprowadzić w tej kwestii do ogólnokrajowego referendum.

Przypomnijmy, do Sejmu trafiły aż cztery różne projekty liberalizujące prawo aborcyjne. Teraz wiadomo, że do pierwszych czytań dojdzie podczas 9. posiedzenia Sejmu, które odbędzie się 10-12 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych, ale jeszcze przed drugą.