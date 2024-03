M. Emmet Walsh nie żyje. Tę przykrą informację potwierdziła mediom menadżerka aktora Sandy Joseph. Artysta miał na swoim koncie ponad sto ról w kultowych produkcjach, takich jak: "Łowca androidów" czy "Na noże". Zmarł w wieku 88 lat.

M. Emmet Walsh nie żyje. Fot. Faye Sadou/Associated Press/East News

Zmarł M. Emmet Walsh z filmu "Łowca androidów"

Jak poinformował serwis Deadline M. Emmet Walsh odszedł dokładnie we wtorek (19 marca). Do zatrzymania akcji serca miało dojść w szpitalu Curbs Memorial w St. Albans.

M. Emmet Walsh wystąpił w blisko 150 produkcjach. W filmie Ridleya Scotta "Łowca androidów" z 1982 roku wcielił się w szefa policji w Los Angeles. To właśnie ta rola przyniosła mu największą popularność.

W rozmowie z magazynem "Hollywood Reporter" przyznał, że nie zdawał sobie sprawy z sukcesu, jaki odniósł ten format. – Nie wiedzieliśmy, co powiedzieć, myśleć i robić! Nie wiedzieliśmy, co do cholery zrobiliśmy! Jedynym, który zdawał się to rozumieć, był Ridley – mówił.

Reżyser "Na noże" wspomina zmarłego artystę

Walsh zagrał także złośliwego prywatnego detektywa Lorena Vissera w reżyserskim debiucie braci Coen "Śmiertelnie proste". Był też skorumpowanym szeryfem w horrorze "Critters". Miał za sobą niewielką rolę ochroniarza w filmie "Na noże". Reżyser Rian Johnson opublikował post poświęcony zmarłemu aktorowi: "Emmet przyszedł na plan z dwiema rzeczami: kopią napisów końcowych swoich filmów, czyli z pojedynczą kolumną zapisaną małą czcionką i listą współczesnych klasyków, która zajmowała całą stronę, oraz banknotami dwudolarowymi, które rozdał całej ekipie. 'Nie wydawaj, a nigdy nie będziesz spłukany'. Absolutna legenda".

Warto dodać, że Walsh grał również w "Małym wielkim człowieku" z Dustinem Hoffmanem, "No i co, doktorku?" z Ryanem O’Nealem i Barbrą Streisand, "Na lodzie" z Paulem Newmanem, "Szajbusie" ze Stevem Martinem i "Mój chłopak się żeni" z Julią Roberts.

Krytyk filmowy Roger Ebert swego czasu stworzył "regułę Stantona-Walsha". Mówiła ona o tym, że "żaden film z Harrym Deanem Stantonem lub M. Emmetem Walshem w roli drugoplanowej nie może być całkowicie zły".