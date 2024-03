Ile wiesz o Putinie? Sprawdź się z historii i zobacz, czy na pewno dobrze znasz dyktatora Rosji

Adam Nowiński

W ładimir Putin nie daje o sobie zapomnieć. Jego nazwisko jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Wszystko za sprawą krwawej, zbrodniczej i bezprawnej wojny w Ukrainie, którą rozpętał 24 lutego 2022 roku. Ostatnio więcej o życiorysie rosyjskiego dyktatora można było usłyszeć w dokumencie Netfliksa o zimnej wojnie. My też przygotowaliśmy dla was powtórkę z wiedzy o Putinie. Sprawdźcie się, może jest coś, co was zaskoczy!