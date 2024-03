Choć przewidywania były różne, dziś można odetchnąć z ulgą, a zimowe kurtki powoli zacząć chować do pawlacza. W Wielkanoc na termometrach zobaczymy nawet 21 stopni. Świadczą o tym jednoznacznie najnowsze przewidywania synoptyków. Nie wszyscy będą mogli jednak cieszyć się tak wysokimi temperaturami.

Na tę prognozę czekaliśmy od dawna. IMGW podało, jakich temperatur możemy spodziewać się w czasie zbliżającej się Wielkanocy i w poprzedzającym ją tygodniu. Trzeba przyznać, że wygląda to bardzo optymistycznie.

Kiedy przyjdzie wiosna w 2024 roku? Wielkanoc nas zaskoczy

Wielokrotnie było tak, że święta Wielkanocy mogliśmy śmiało pomylić z Bożym Narodzeniem. Śnieg w okolicy marca i kwietnia nie jest bowiem w Polsce jakimś wielkim zaskoczeniem. Tym razem jednak - mimo zapowiedzi, że może być inaczej - święta szykują nam się całkiem ciepłe.

Z najnowszych danych IMGW wynika, że w Wielkanoc na termometrach zobaczymy nawet 21 st. C! Ale to nie dotyczy obszaru całej Polski.

Wielkanoc 2024 w Polsce. Gdzie będzie najcieplej?

Mapy maksymalnej prognozowanej temperatury, które IMGW opublikował 21 marca wieczorem, wskazują jednoznacznie, że to mieszkańcy okolic Bieszczad, Przemyśla oraz Lublina w tym roku będą mogli cieszyć się najcieplejszą i najbardziej pogodną aurą. Tam synoptycy przewidują maksymalnie 20-21 st. C.

Im bliżej zachodniej części kraju, tym będzie zimniej. W okolicach Warszawy spodziewać możemy się 18 st. C, a na północy i południu od stolicy słupki rtęci pokazywać będą od 14 do 16 st. C. Nawet w Zakopanem jednak nie będzie wcale tak zimno, bo spodziewać się możemy tam nawet 12 kresek na termometrach.

Poniżej 10 stopni temperatura ma spaść jedynie nad morzem i to tylko na zachodzie kraju. Pozostała część wybrzeża z temperaturami na poziomie ok. 14 st. C.

Podobna aura jak nad morzem będzie się utrzymywać także w centralnej i zachodniej części kraju. Tam głównie od 12 do 13 st. C.

Zanim przyjdą święta, będzie zimno

Wiosenna aura zagości na dobre w okolicach czwartku. Do tego czasu ciepło będzie pojawiać się jedynie incydentalnie, ale pogoda na weekend 23-24 marca pozwoli na planowanie aktywności. To dotyczy szczególnie soboty. Wtedy to mieszkańcy południowo-zachodniej części kraju będą mogli cieszyć się najwyższymi temperaturami, które sięgną nawet 17 st. C.

Pogoda na 25-31 marca

Na północy i wschodzie kraju będzie znacznie zimniej, a w niedzielę temperatury w okolicach 6-8 st. C. zaleją całą Polskę. W Zakopanem możliwy nawet spadek do aż -2 st. C.

Nowy tydzień nie przyniesie zmiany, przynajmniej w poniedziałek, ale od wtorku słupki rtęci stopniowo będą kierować się ku górze. We wtorek spodziewać się możemy już kilkunastu stopni na plusie, a ciepło będzie wkraczać do Polski od kierunku zachodniego.

W środę cieplej będzie na wschodzie, a na zachodzie znów nieco spadnie, ale już w czwartek w całym kraju zrobi się prawdziwie wiosennie. Jak bardzo? Nawet do 18 st. C w okolicach Warszawy. Podobnie będzie w świąteczną sobotę, a niedziela dla części mieszkańców kraju będzie prawdziwą definicją wiosny.

