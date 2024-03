Fryderyki 2024: Zawiałow i Mrozu nie dostali "Artystów Roku"! Polacy nie kryją zaskoczenia

Fryderyki to najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne w Polsce. Gala rozdania "polskich Grammy" właśnie się rozpoczęła, a statuetki powędrowały do pierwszych laureatów. Ku zdziwieniu internautów statuetki nie powędrowały do faworytów. Zawiałow, sanah i Mrozu bez statuetek w kategorii "Artystka Roku" i "Artysta Roku".

Fryderyki 2024: Sanah, Zawiałow i Mrozu bez statuetki! Fani w szoku Fot. Lukasz Kalinowski/East News

Fryderyki to nagrody muzyczne przyznawane w Polsce od 1995 roku. Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna, w której skład wchodzi ponad 1500 artystów, dziennikarzy muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży fonograficznej (kompozytorów, producentów). To najbardziej prestiżowe nagrody tego typu w Polsce, zwane niekiedy "polskimi Grammy".

W tym roku gala rozdania Fryderyków 2024 rozpoczęła się w piątek 22 marca na Śląsku, a dokładniej w PreZero Arena Gliwice. Wydarzenie emitowane w telewizji TVN i platformie player.pl uświetnią występy. Na scenie zaprezentowała się już Margaret i Daria Zawiałow, a także zespół Kwiat Jabłoni, których trzecia studyjna płyta "Pokaz slajdów" pokryła się złotem.

Fryderyki 2024: Sanah, Zawiałow i Mrozu bez statuetki! Fani w szoku

Pierwsze statuetki trafiły już w ręce laureatów. Przyznano nagrody w kategorii "Artysta i Artystka Roku". Niestety statuetki nie trafiły do faworytów fanów. Artystka Roku trafiła w ręce: Hania Rani. W tej kategorii nominowane również były: Daria Zawiałow, Kasia Lins, Kasia Sochacka, Mery Spolsky oraz sanah.

Nagroda w kategorii "Artysta Roku" trafiła w ręce Lecha Janerki. O nagrodę walczyli razem z nim: Krzysztof Zalewski, MROZU, Taco Hemingway, Vito Bambino. 70-letni muzyk pokonał ubiegłorocznego rekordzistę, bo to właśnie Mrozu w 2023 roku tryumfował. Fani nie kryją swojego rozgoryczenia, co dają do zrozumienia w komentarzach na platformie X (dawny Twitter).

"Dlaczego daria nie dostała Fryderyka?"; "Nawet nie wiem kto to"; "Te fryderyki to jakiś scam"; "Ej kto to ten Lech?"; "Tego to nie znam, tego to nie znam. Tego to w ogóle nie kojarzę"; "O co ku*wa chodzi z artystką i artysta roku, czy ktoś mi potrafi wytłumaczyć"; "Kto to ku*wa jest? Co wy pie**olicie? Jakim cudem nie wygrał Taco, który stworzył nadalbum? Tyle pytań i tak mało odpowiedzi" - czytamy w komentarzach.

Czytaj także: https://natemat.pl/548210,fryderyki-2024-kto-wygral-polskie-grammy-wyniki