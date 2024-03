Fryderyki 2024: Tegoroczna gala pełna niespodzianek! Lech Janerka z pięcioma statuetkami

Fryderyki 2024: Kto wygrał 'polskie Grammy'? [WYNIKI] Fot. MAREK MALISZEWSKI/REPORTER

Artykuł aktualizowany na bieżąco!

Fryderyki to nagrody muzyczne przyznawane w Polsce od 1995 roku. Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna, w której skład wchodzi ponad 1500 artystów, dziennikarzy muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży fonograficznej (kompozytorów, producentów). To najbardziej prestiżowe nagrody tego typu w Polsce, zwane niekiedy "polskimi Grammy".

W tym roku gala rozdania Fryderyków 2024 rozpoczęła się w piątek 22 marca na Śląsku, a dokładniej w PreZero Arena Gliwice. Wydarzenie emitowane w telewizji TVN i platformie player.pl uświetnią występy. Na scenie ma pojawić się m.in. Doda i Smolasty z piosenką "Nim zajdzie słońce". Wystąpiła już Margaret, Daria Zawiałow, także zespół Kwiat Jabłoni, których trzecia studyjna płyta "Pokaz slajdów" pokryła się złotem.

Kim Nowak – "My"

Album Roku Muzyka Korzeni: EABS meets JAUBI

–

"In Search of a Better Tomorrow"