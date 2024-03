Do zamachu pod Moskwą przyznało się Państwo Islamskie. Wzrosła liczba ofiar ataku

redakcja naTemat

P onad 90 osób nie żyje, ponad 180 jest rannych – to bilans zamachu, do którego w piątek wieczorem doszło w Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Do zamachu, za pośrednictwem popularnej w Rosji platformy Telegram, przyznało się Państwo Islamskie. Według nieoficjalnych informacji dwie osoby podejrzane o udział w zamachu miały zostać zatrzymane.