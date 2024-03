Gwałtowne reakcje w Rosji na zamach pod Moskwą. Putin zignorował ostrzeżenie

Sebastian Luc-Lepianka

W piątek 22 marca doszło do terrorystycznego ataku w hali koncertowej Crocus City Hall, w Krasnogorsku pod Moskwą. W tragedii zginęło ponad 90 osób, a ponad 180 zostało rannych. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Jak reaguje na to Władimir Putin? Okazuje się, że był ostrzegany.