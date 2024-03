We wtorek 19 marca premier Donald Tusk powiedział, że prezes NBP Adam Glapiński może zostać niedługo postawiony przed Trybunałem Stanu. W treści wniosku w tej sprawie miało pojawić się 8 zarzutów skierowanych do osoby prezesa. Głos zabrała wiceprezes banku centralnego.

Wiceprezes NBP mówi o nagonce. Fot. Zbyszek Kaczmarek/Reporter/East News

W rozmowie z RMF FM wiceprezes NBP Marta Kightley, została zapytana, czy prezes Adam Glapiński poda się do dymisji. Odpowiedziała, że tak się nie stanie.

– To jest kwestia niezależności banku centralnego, to nie jest kwestia personalna, to nie jest kwestia strachu czy nie, to są bardzo poważne sprawy – podkreśliła w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem.

– Nie odsunie się. To byłoby bardzo złe dla banku centralnego. Gdyby doszło do takiego zawieszenia, to możemy tę decyzję skarżyć przed TSUE, ponieważ jest niezgodna z przepisami – powiedziała wiceprezes NBP.

Oznajmiła, że posiadają orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, wedle którego przepis o zawieszeniu prezesa banku centralnego w czynnościach na czas postawienia go przed Trybunałem Stanu jest niekonstytucyjny oraz niezgodny z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

– O tym w swoim piśmie wypowiedziała się prezes Lagarde – dodała.

Jej zdaniem cała sytuacja jest nagonką na jednego człowieka, a postawione zarzuty nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

– Zarzuty dotyczące skupu aktywów, interwencji walutowych, polityki monetarnej są zarzutami, które się stawia prezesowi za sukces – powiedziała.

Przypomnijmy: w czwartek dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki, który miał dotrzeć do treści wniosku, poinformował nieoficjalnie, że znajduje się w nim osiem głównych zarzutów.

– To są i zarzuty o to, co się działo wewnątrz instytucji, że prezes NBP nie dopuszcza członków Rady Polityki Pieniężnej i części członków zarządu NBP do informacji. Są też zarzuty o skup obligacji w roku 2020 r., ale są też zarzuty dotyczące premii dla Adama Glapińskiego. Jest bardzo różny ciężar gatunkowy tych zarzutów – komentował na antenie TVN24.

Postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu było sugerowane przez Donalda Tuska jeszcze w trakcie kampanii wyborczej.

– Adam Glapiński jest nie tylko niekompetentny, nie tylko nieprzyzwoity w tym, co robi. Jest też nielegalny – powiedział na jednym z letnich wieców. W listopadzie 2023 r. szef Koalicji Obywatelskiej ogłosił, że prezes NBP może zostać postawiony przed Trybunałem Stanu.

Nieuzasadnione zarzuty?

O "nieuzasadnionych zarzutach" i "zbrodni na polskiej gospodarce" mówił również Jarosław Kaczyński, komentując decyzję ws. Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego.

– To jest po prostu nadużycie prawa. Coś więcej, to jest po prostu zbrodnia przeciwko polskiej gospodarce, przeciwko polskiej wiarygodności. I to coś takiego, co może trwać przez naprawdę dziesięciolecia i to nie jest moja opinia, nie jestem ekonomistą, to opinia ekonomistów – stwierdził szef prawicowego ugrupowania

