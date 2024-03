O słabianie polskiej waluty, finansowanie deficytu budżetowego przez NBP, a także kwestie związane z wypłatą premii samemu sobie – to tylko część zarzutów, które znalazły się we wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. W sumie jest ich aż 8. Skan pisma właśnie "wyciekł" do sieci.





Glapiński może się nie wywinąć. Znane są szczegóły wniosku do Trybunału Stanu

Piotr Brzózka

