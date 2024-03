Tragiczny finał rajdu na Węgrzech. Samochód wpadł w kibiców, 4 osoby nie żyją

Mateusz Przyborowski

C ztery osoby nie żyją, a co najmniej osiem zostało rannych w wypadku, do którego doszło w trakcie rajdu samochodowego Esztergom-Nyerges Rally na Węgrzech. Samochód wypadł z drogi i wjechał w grupę kibiców, którzy oglądali zawody.