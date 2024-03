Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej wątpi w lojalność Partii Razem, która wchodzi w skład koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy. Poseł wytyka przedstawicielom tego ugrupowania wspieranie działań poprzedniego rządu. Wprost nazywa to hucpą. To rewanż za słowa, które kilka dni wcześniej padły z ust ważnej polityczki Razem.

Wymiana ciosów zaczęła się od słów Pauliny Matysiak z partii Razem. Na antenie Radia Plus posłanka bardzo krytycznie odniosła się do wniosku o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Było to tuż po ogłoszeniu planu działań przez premiera Donalda Tuska oraz ujawnieniu szczegółów wniosku przez dziennikarza TVN24 Konrada Piaseckiego.

– Nie poprę tego wniosku. Nie podpisałam się pod nim. Sam pomysł postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu jest kolejnym takim pomysłem robienia pewnej hucpy politycznej, odciągania uwagi. To w ogóle nie jest właściwe podejście – stwierdziła Paulina Matysiak na radiowej antenie.

Posłanka Razem kontynuowała swój wywód dowodząc, że prezes Glapiński jest dobrze oceniany na forum międzynarodowym. Powiedziała, że w Polsce jest niska inflacja, zgodnie z zapowiedziami szefa NBP.

Dostało się też premierowi Tuskowi, któremu Paulina Matysiak zaleciła więcej pokory, a także zarzuciła mijanie się z prawdą w kontekście CPK. "Wydaje mi się, że ktoś podsunął mu nieprawdziwe informacje. Nieprawdą było to, że posiadamy ekspertyzy mówiące o tym, że nie należy budować CPK. Takich ekspertyz nie ma jest wręcz odwrotnie" – cytowało jej słowa Radio Plus na swoim profilu w serwisie X.

Michał Szczerba uderza w Partię Razem

Na te słowa nie pozostał obojętny Michał Szczerba, prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej. Również w Radiu Plus zarzucił on hucpę, ale nie swojemu rządowi, lecz partii Razem.

Hucpą polityczną Szczerba nazwał wspieranie przez przedstawicieli lewicowego ugrupowania pomysłów Marcina Horały z PiS, byłego pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

– Każdy rodzic kupuje zazwyczaj dzieciom taką książkę: jak pisać, razem czy osobno. Otóż oni zazwyczaj są nie razem, a osobno. Niech idą osobno, niech wspierają CPK, Horałę – powiedział poseł KO.

Szczerba odniósł się tym samym do informacji ze stycznia 2024 roku. Wówczas to Paulina Matysiak przekazała, iż dołącza do parlamentarnego zespołu "Tak dla rozwoju. CPK – atom – porty", którego pomysłodawcą był poseł PiS Marcin Horała. O sprawie obszernie pisaliśmy w naTemat.

Partia Razem ale osobno

W tym miejscu warto pamiętać, że partia Razem, lokująca się na skraju lewego skrzydła polskiej sceny politycznej, nie wzięła udziału w tworzeniu gabinetu Donalda Tuska. Choć Razem jest częścią klubu parlamentarnego koalicyjnej Lewicy, jej przedstawiciele nie weszli w skład rządu, a jedynie zadeklarowali jego wspieranie.

Jeden z liderów Razem, Adrian Zandberg tłumaczył w listopadzie 2023 roku: – Nie mamy gwarancji narzędzi, żeby realnie móc tę odpowiedzialność podjąć.

Jak informowaliśmy w naTemat, politycy Razem mieli być niezadowoleni z przebiegu rozmów koalicyjnych poprzedzających sformowanie nowego rządu, w czasie których nie uwzględniono ich postulatów.

Poszło między o kwestie związane z aborcją, a także zwiększenie nakładów PKB na ochronę zdrowia i szkolnictwo wyższe, wprowadzenie zapisów ułatwiających działanie związków zawodowych oraz udzielenie gwarancji dla publicznego programu budownictwa mieszkaniowego.