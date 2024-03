Kultowe seriale masz w małym paluszku? To zobaczymy, czy rozpoznasz je po bohaterach... [QUIZ]

Świetnych seriali zagranicznych powstało przez lata tyle, że nie sposób ich wszystkich "zaliczyć". Ale niektóre tytuły są tak kultowe, że kojarzy się je nawet bez oglądania. Kochasz seriale? Sprawdź się w naszym quizie! Nie będzie tak łatwo, jak myślisz...

Z jakiego serialu są ci bohaterowie? Fot. Kadr z "Breaking Bad" / naTemat

Kiedyś rządziły filmy, dziś rządzą seriale. Jasne, generalizujemy, ale nie da się ukryć, że odcinkowe produkcje są dziś mocnym trzonem kultury i popkultury.

Chociaż powstaje dziś masa zagranicznych seriali (jednych znakomitych, innych średnich, a jeszcze innych... koszmarnych), to niektórzy uparcie wracają do starych tytułów. Z nostalgią wspominają "Przyjaciół", "Kochane kłopoty", "Breaking Bad", "Seks w wielkim mieście" czy "Rodzinę Soprano". Nic dziwnego, bo to kultowe tytuły. I miały tyle odcinków...

Ale do miana kultowych dołączają powoli też te nieco nowsze produkcje, które zmieniły telewizję (jak "Gra o tron" czy "Czarnobyl") albo zrobiły prawdziwy szał w sieci (chociażby "Fleabag" czy "Wielkie kłamstewka"). I chociaż nikt już ich nie pobije, to wcale nie musi. Do grona uwielbianych seriali będą dołączać kolejne, a my... będziemy oglądać.

Z jakiego serialu jest ten bohater? Sprawdź, czy znasz kultowe seriale zagraniczne [QUIZ]

Jesteś serialowym maniakiem? Znasz i te starsze zagraniczne produkcje, i nowsze? To sprawdź się w naszym quizie serialowym. Zgadnij tytuł serialu po bohaterce lub bohaterze i zgarnij maksymalne 20 punktów. Powodzenia!