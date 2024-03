J acek Kurski przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zarządu Telewizji Polskiej. Z posadą ostatecznie pożegnał się we wrześniu 2022 roku. Jak się okazało, za jego kadencji popełniono szereg nieprawidłowości – podaje Biuro Prasowe TVP. W oświadczeniu nadesłanym do naszej redakcji poinformowało o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.





TVP złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. działań Kurskiego. W tle "wielomilionowe zobowiązania"

Kamil Frątczak

