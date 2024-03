W Krakowie zaginął defektoskop, zawierający wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. W poniedziałek zatrzymano 33-latka, który był odpowiedzialny za nadzór nad urządzeniem. O kulisach trwających poszukiwań opowiedziała w naTemat.pl rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

Jest zatrzymany w sprawie zgubionego defektoskopu. Policja zdradza kulisy poszukiwań urządzenia. Fot. JAROSLAW JAKUBCZAK / Polska Press / East News

"Nadal trwają poszukiwania w sprawie zaginięcia defektoskopu zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Zatrzymany został 33-latek odpowiedzialny za nadzór nad urządzeniem" – poinformowała w poniedziałek małopolska policja.

Trwają poszukiwania defektoskopu

Do zaginięcia urządzenia doszło w nocy z 21 na 22 marca 2024 r. W krakowskiej dzielnicy Nowa Huta firma prowadząca drogowe roboty budowlane na S7 odnotowała zaginięcie aparatu gammagraficznego, czyli tzw. defektoskopu. Prace na urządzeniu, zawierającym wysokoaktywne źródło promieniotwórcze, miała przeprowadzać firma podwykonawcza.

Po otrzymaniu informacji o zaginięciu defektoskopu krakowska policja rozpoczęła szeroko zakrojone działania poszukiwawcze, o których szczegółach opowiedziała w naTemat.pl rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podinsp. Katarzyna Cisło wspomniała m.in. o zatrzymaniu 33-latka.

Policja o zatrzymanym 33-latku

– Ten pan jeszcze nie ma przestawionych zarzutów. Został zatrzymany z uwagi na złe postępowanie z tym przedmiotem, on miał obowiązek nadzoru nad tym urządzeniem, a jak widać, nic z tego nadzoru nie wyszło. Ten artykuł 184 kk przewiduje oczywiście zagrożenie karne, ale mężczyzna został dopiero zatrzymany. Będzie przesłuchiwany – zaznaczyła w rozmowie z naTemat.pl, dodając, że to prokurator zdecyduje czy mężczyzna usłyszy zarzuty, czy nie.

Do zatrzymania 33-latka doszło w niedzielę, około godz. 15:30. Jak wyjaśniono w komunikacie, mężczyzna został zatrzymany w związku z artykułem 184 kk, czyli nieodpowiednim postępowaniem z materiałem promieniotwórczym. Akcja poszukiwawcza trwa nadal.

"Wszystko jest brane pod uwagę"

– Cały czas szukamy tego urządzenia. Wszystko jest brane pod uwagę: to, że zostało gdzieś zakopane i gdzieś jest w tych rurach, że zabrał je jakiś bezdomny... Mamy niestety złe doświadczenia np. przy znajdowaniu niewybuchów, że ludzie przy tym majstrują i potem dochodzi do wybuchów – przyznała podinsp. Cisło.

Rzeczniczka małopolskiej policji przypomniała, że w przypadku odnalezienia defektoskopu należy dzwonić na nr 112, żeby powiadomić służby. Urządzenia pod żadnym pozorem nie należy ruszać. – To jest bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia, nie tylko tej osoby, która by to np. chciała przepiłować, czy jakoś tam się dostać – dodała.

Jak podkreśliła, poszukiwania trwają nadal. Zapytaliśmy policjantkę o to, czy do mundurowych zgłosili się już jacyś świadkowie bądź osoby posiadające informacje na temat lokalizacji urządzenia. – Było tutaj takie zgłoszenie, sprawdzane było w nocy z soboty na niedzielę, natomiast nie potwierdziło się. To nie było to urządzenie – powiedziała naTemat.pl podinsp. Cisło.

W akcji uczestniczy kilkudziesięciu policjantów

– Nie przypominam sobie żeby w ostatnim czasie, czy kilka lat wstecz była taka sytuacja, że zaginęło jakieś urządzenie promieniotwórcze. Także jest to pierwsza sytuacja tego typu – podsumowała policjantka.

Jak wspomniała, w akcji poszukiwawczej uczestniczy kilkudziesięciu policjantów. –Dzisiaj podjęliśmy działania na terenie budowy, z której zniknęło to urządzenie. Mamy różnego rodzaju urządzenia, które mogłyby wykryć promieniowanie. Było takie wskazanie, że może to być w jakimś wykopie, więc na tym się skupiliśmy – relacjonowała.

– Warunki pogodowe są straszne, mamy słońce, ale za chwilę jest ogromna ulewa, więc nie są to dobre warunki do szukania czegoś w terenie. Niemniej poszukiwania trwają – komentowała w rozmowie z naTemat.pl. W poniedziałek w ramach akcji funkcjonariusze przeszukiwali m.in. punkty skupu złomu oraz okoliczne siedliska osób w kryzysie bezdomności. Jak zauważyła nasza rozmówczyni trudno, żeby takie osoby przeczytały informację o zaginięciu defektoskopu w internecie, czy usłyszały w radiu, mogą więc nie mieć świadomości potencjalnego zagrożenia.

