Most zawalił się na płynący statek. Przerażające nagranie z chwili katastrofy

Przerażające nagranie obiega sieć. Widać na nim moment katastrofy, do której doszło w Baltimore w USA. Doszło tam do zawalenia się części mostu Francis Scott Key Bridge. Co gorsza, ten spadł na nadpływający statek. Są poszkodowani, których liczba na razie szacowana jest na 20 osób.

Most w Baltimore się zawalił. Jest nagranie jak spada prosto na statek Fot. Google maps / YouTube The Guardian screen

Katastrofa w Baltimore. Most zawalił się na statek

Do katastrofy doszło po tym jak płynący pod mostem statek najpierw uderzył w filar mostu. Kontenerowiec na tyle silnie uszkodził konstrukcję, że ta posypała jak domek z zapałek.

Ofiary katastrofy mostu w Baltimore

Lokalne media, w tym radio WTOP news informowały, że skutkiem zdarzenia było to, że "wiele pojazdów" przejeżdżających w momencie uderzenia przez most, wpadło do wody. Sam statek natomiast zapalił się i zatonął, co widać na filmie.

Aktualny bilans ofiar wskazuje, że w wodzie może być 20 osób. Dane te podał cytowany przez agencję Reuters Kevin Cartwright, rzecznik Baltimore City Fire Department.

Do wody wpadły też samochody i inne pojazdy. Prawdopodobnie z ciągnikiem siodłowym lub pojazdem tak dużym jak ciągnik-naczepa, który wjechał do rzeki.

"To masowe, wieloagencyjne wydarzenie. Ta operacja będzie się przedłużać przez wiele dni" – przekazał. Nie ma jednoznacznej informacji, czy potwierdzono już przypadki ofiar śmiertelnych.

Co to za most, który zawalił się w Baltimore?

Katastrofa, do której doszło, miała miejsce na moście Francis Scott Key Bridge. Przeprawa w amerykańskim Baltimore w stanie Maryland ciągnęła się nad rzeką Patapsco i liczyła ponad 2,6 km. Stanowiła część obwodnicy miejskiej.

Konstrukcja została zbudowana w latach 70. Statek, który w nią uderzył, nosił nazwę Dali i był to kontenerowiec, który zaledwie pół godziny wcześniej wypłynął z portu. Kierował się do Colombo na Sri Lance.