Edyta Pazura nago na Instagramie. Internauci: Wygląda jak Marylin Monroe

Edyta Pazura zaskoczyła fanów swoim najnowszym postem w mediach społecznościowych. Wrzuciła zdjęcie, na którym próżno szukać jakiejś części garderoby. Internauci porównali żonę Cezarego Pazury do... Marylin Monroe.

Edyta Pazura zapozowała nago przed obiektywem. Fot. Kamil Piklikiewicz/East News

Edyta Pazura prywatnie jest żoną słynnego Cezarego Pazury. Pełni też rolę jego menadżerki, a jej pasją jest fotografia. 36-latka aktywnie prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją blisko 260 tys. użytkowników.

Pazura pokazuje tam kulizy swojego życia zarówno zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio pojawił się nowy post z jej odważnym zdjęciem. Pazura zapozowała w lustrze... nago? Tak można przynajmniej podejrzewać, bowiem w kadrze nie widać, żeby miała coś na sobie. Ujęcie wykonała aparatem analogowym.

Edyta Pazura na Instagramie pozuje nago do zdjęcia

"Pierwszy raz w życiu prześwietliłam całą kliszę. Z 36 zdjęć wyszło jedno, to które zrobiłam jako ostanie. Nie wiedziałam już co fotografować, więc zrobiłam zdjęcie… swojego odbicia w lustrze – właśnie to" – wspomniała o opisie.

"W sumie ma ono swój klimat i pewnego rodzaju tajemniczość. Jednym słowem spieprz… sprawę, ale udaje, że się tym jakoś bardzo nie przejmuję" – dodała.

Internauci ruszyli z komentarzami. "Mega kadr, w pierwszej chwili myślałam, że to zdjęcie przedstawiające nieśmiertelną Marilyn"; "Myślałam, że to zapowiedź nowego po szkole o Marylin Monroe"; "Ma swój urok"; "Tajemniczo i zmysłowo – pięknie"; "Pierwsza myśl to Marilyn w jednej z ostatnich sesji. Zdjęcie jak z 60. lat" – pisali.

To nie pierwszy raz, gdy Edyta Pazura odsłania swoje ciało na Instagramie. Jakiś czas temu również zapozowała topless z przypiętymi do pleców skrzydłami anioła. Choć pod zdjęciem nie brakował miłych słów, to znalazły się też jednak uszczypliwe komentarze.

Jedna z internautek zasugerowała, że influencerce tak nie wypada, bo... jest matką. "Czytam właśnie książkę, gdzie dorosłe córki zwracają się tak... co ty, matko, wyprawiasz?" – czytamy w reakcji użytkowniczki.

Pazura nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. "Moja córka zawsze widzi pierwsza moje zdjęcia. To ją wyjątkowo zachwyciło" – podkreśliła w komentarzu.