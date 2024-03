Robert Pattinson został tatą. Niedawno jego partnerka Suki Waterhouse ogłosiła, że jest w ciąży. Tymczasem portal Daily Mail opublikował zdjęcia z ich pierwszego rodzinnego spaceru.

Robert Pattinson został tatą po raz pierwszy. Fot. Jordan Strauss/Invision/East News

Robert Pattinson cieszy się już rolą taty?

Zagraniczne media podaję, że "Suki Waterhouse i Robert Pattinson powitali na świecie swoje pierwsze dziecko". Daily Mail upublicznił zdjęcia paparazzi, na których para przechadza się po ulicach Los Angeles z wózkiem dziecięcym.

Obydwoje mieli na sobie luźne stroje: on bluzę i pikowaną kurtkę, ona dres, długi płaszcz i czapkę z daszkiem. Choć oficjalnie nie potwierdzili tych wieści, to pojawiły się głosy, że ich pierwsza pociecha to... dziewczynka. Wskazywać miałby na to różowy wózek.

Przypomnijmy, że Pattinson i Waterhouse to jedna z najbardziej tajemniczych par w show-biznesie. Niekiedy pojawiają się publicznie razem, ale niechętnie opowiadają o swoim związku szerszej publiczności.

– Miłość traci całą swoją wyjątkowość, gdy dopuszczasz do niej zbyt wiele osób – mówił aktor w 2019 roku i wiele wskazuje na to, że wciąż się tego trzyma. Dodajmy, że wcześniej jego związek z Kristen Stewart rozpadł się na oczach milionów.

Waterhouse i Pattinson pojawili się publicznie pierwszy raz w lipcu 2019 roku. Od wybuchu pandemii koronawirusa para mieszka wspólnie w Londynie.

W listopadzie ubiegłego roku Suki Waterhouse (wokalistka i aktorka znana m.in. z serialu Amazona "Daisy Jones & The Six" na podstawie dzieła Taylor Jenkins Reid) ogłosiła, że jest w ciąży.

Partnerka Roberta Pattinsona ("Batman" i "Zmierzch") przekazała radosną nowinę na scenie Coronoa Capital Festival w Meksyku. Uczestnicy koncertu nagrali moment, w którym 31-latka rozpięła futro i pokazała zaokrąglony brzuszek ciążowy. Waterhouse miała na sobie brokatową różową mini sukienkę.

– Dzisiaj jestem wyjątkowo błyszcząca, ponieważ myślałam, że odwróci to uwagę od tego, co się dzieje. Nie jestem jednak pewna, czy to działa – zażartowała, po czym wróciła do śpiewania. Wówczas tłum pod sceną zareagował okrzykami radości.