Reprezentacja Polski nie miała łatwego początku meczu z Walią. Kibice drużyny przeciwnej Biało-Czerwonym przywitali ich... gwizdami i buczeniem.

Buczeli i gwizdali. Kibice Walii nie popisali się podczas hymnu Polski Fot. LUKASZ SZELAG/REPORTER

Polacy, których na trybunach stadionu Cardiff City Stadium jest niespełna 2 tysiące, próbowali odpowiedzieć podczas hymnu rywali. Niesmak jednak pozostał.

Spotkanie, które Polacy rozgrywają z Walią, ma dać Polsce awans do Euro 2024. Oczywiście w przypadku wygranej naszej reprezentacji. Gramy o wszystko!

Mecz Polska-Walia. Polacy grają o wszystko

Biało-czerwoni w Cardiff muszą pokazać grę najwyższych lotów. A przynajmniej taką, która przyniesie im zwycięstwo. Tymczasem Walia nie jest łatwym rywalem.

Jak podawaliśmy w naTemat, nie jest jednak tak, że nie mamy z Walią szans. Statystyki pokazują, że mamy i to całkiem spore. Do tej pory Polska z Walią spotkała się dziesięciokrotnie i aż siedem razy wygrała. Dwa pozostałe spotkania zakończyły się remisem, a przegraliśmy z Walijczykami tylko raz i to... w 1973 roku.

Szanse więc są, ale Walia nie jest przeciwnikiem, którego można bagatelizować. Dodatkowo przeszkodą jest to, że Walia gra na swoim stadionie, a motywacja piłkarzy również jest ogromna. Tak jak Polacy Walijczycy grają o wszystko. W tym o honor.

Wyjściowy skład piłkarskiej reprezentacji Polski na mecz z Walią o Euro 2024 to: Wojciech Szczęsny – Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Karol Świderski i Robert Lewandowski.

Mecze tegorocznego turnieju odbędą się na stadionach naszego zachodniego sąsiada. To właśnie Niemcy są gospodarzem rozgrywek, które śledzić będziemy od 14 czerwca. Inauguracja odbędzie się na monachijskim stadionie Allianz Arena.