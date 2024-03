"Ona jest w ciąży". Maffashion wymownie zareagowała na komentarz internautki

Julia Kuczyńska jest jedną z uczestniczek "Tańca z gwiazdami". Pod fragmentem jej kolejnego występu w programie pojawił się zaskakujący komentarz. "Ona jest w ciąży, albo je więcej ze stresu" – napisała jedna z internautek. Maffashion postanowiła na to zareagować.

Maffashion zareagowała na komentarz internuatki. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Najnowsza edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze. Julia Kuczyńska wciąż jest wśród kandydatek na wygraną Kryształowej Kuli. Na parkiecie towarzyszy jej Michał Danilczuk.

W ostatnim odcinku taneczna para wykonała quickstepa do piosenki Marka Grechuty "Wiosna, ach to ty". Jurorzy przyznali im za niego 27 punktów. Osoby, które nie zdołały zobaczyć występu influencerki, mogli obejrzeć fragment opublikowany na Instagramie.

Komentarz o rzekomej ciąży. Maff nie wytrzymała...

Pod filmikiem z tańcem Maffashion pojawiło się wiele komentarzy. Wierni fani blogerki komplementowali jej popisy. Znalazła się jednak i taka wiadomość, która wywołała zamieszanie.

Użytkowniczka stwierdziła, że jej zdaniem Kuczyńska może być w ciąży. "Ona jest w ciąży!! Albo je więcej ze stresu, bo ma większy brzuszek od 2 tygodni" – napisała.

Na to zareagowała nawet sama zainteresowana – dodając śmiejącą się buźkę. Wyraźnie dała do zrozumienia, że teoria o kolejnej ciąży (wychowuje już bowiem syna Bastka) wyjątkowo ją rozbawiła. Inni także wstawili się za Kuczyńską. "Nie wierzę, przecież Julia ma dosłownie idealny brzuch"; "Nie no to jakiś żart" – pisali.

Po tych słowach Pavlović widownia zaczęła buczeć

Dodajmy, że występ Maffashion ostro oceniła Iwona Pavlović, co spotkało się z natychmiastową reakcją widowni w studiu.

– Rzeczywiście jest leciutko. Jesteś tak leciutka jak piórko. Ale rzeczywiście muszę Ci powiedzieć: "Oh My God", to jest twój najsłabszy taniec. Na wiosnę kwiatki rosną. Ale kwiatki to jest odpowiednia rama, trzymanie, głowa. Ty praktycznie byłaś cały czas z Michałkiem taka, ramionka podniesione… Na końcu taki powinien być wiatr, żeby Tomkowi włosy zawiały. A wy tak slow, slow, slow… – oceniła "Czarna Mamba", przyznając parze tylko 6 punktów.

Po tych słowa zgromadzeni wokół parkietu zaczęli buczeć. Jedak z odsieczą bardzo szybko przyszła Ewa Kasprzyk: – Ty Iwona zawsze oglądasz inny taniec niż ja – podsumowała.