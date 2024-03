Widownia zaczęła buczeć po tańcu Maffashion. Tego nikt się nie spodziewał

Julia Kuczyńska znana jako Maffashion zdaniem bukmacherów ma spore szanse na zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami". W minioną niedzielę wraz ze swoim partnerem Michałem Danilczukiem zatańczyli quickstepa. Jednak ich taniec nie przypadł do gustu jurorom. Reakcja widowni na ich słowa była wymowna.

Julia Kuczyńska znana jako Maffashion w polskim show-biznesie działa już od dłuższego czasu. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych influencerek modowych, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 1,4 mln internautów. Teraz zrobiło się o niej jeszcze głośniej za sprawą udziału w "Tańcu z Gwiazdami" na antenie Polsatu.

Maff wielokrotnie odmawiała udziału w tanecznym show stacji. Mimo tego ostatecznie się zdecydowała, bo jak sama twierdzi "uwielbia tańczyć". Jej trenerem i jednocześnie partnerem w tańcu został Michał Danilczuk. Już od pierwszego odcinka para zbiera wysokie noty o jurorów oraz zdobywa serca widzów. Mało tego, Kuczyńska zdaniem bukmacherów jest jedną z pretendentek do zdobycia Kryształowej Kuli.

W 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" Kuczyńska i Danilczuk zaprezentowali się w skocznym quickstepie do piosenki Marka Grechuty "Wiosna, ach to ty". Niestety zdaniem jurorów nie był to najlepszy taniec pary.

– Rzeczywiście jest leciutko. Jesteś tak leciutka jak piórko. Ale rzeczywiście muszę Ci powiedzieć: "Oh My God", to jest twój najsłabszy taniec. Na wiosnę kwiatki rosną. Ale kwiatki to jest odpowiednia rama, trzymanie, głowa. Ty praktycznie byłaś cały czas z Michałkiem taka, ramionka podniesione… Na końcu taki powinien być wiatr, żeby Tomkowi włosy zawiały. A wy tak slow, slow, slow… – oceniła "Czarna Mamba", przyznając parze tylko 6 punktów.

Po tych słowa widownia zaczęła buczeć. Jedak z odsieczą bardzo szybko przyszła Ewa Kasprzyk: – Ty Iwona zawsze oglądasz inny taniec niż ja – podsumowała. Para ostatecznie otrzymała zaledwie 27 punktów.

Fani Maffashion nie zgadzają się ze zdaniem jurorów. W komentarzach pod nagraniem z ostatniego odcinka wysypała się masa komentarzy. "Kurcze, a dla mnie w końcu właśnie był ten luz, wszystko! Energia! Uśmiech, czaaaaad"; "Według mnie bardzo fajny taniec. Nie rozumiem krytyki Pani Iwony"; "Cudownie zatańczyliście. Uważam, że niezasłużona krytyka"; "Kurde czuję się zawiedziona opinią Iwony… cóż… dla mnie dziś w końcu luzzzz" – czytamy.

Kto wygra 27. edycję "Tańca z Gwiazdami"? Tak typują bukmacherzy

Choć za nami dopiero cztery odcinki programu "Taniec z Gwiazdami", to bukmacherzy mają już swoich kandydatów do zdobycia Kryształowej Kuli. Kto okaże się najlepszy na parkiecie? Zdaniem analityków firmy bukmacherskiej STS, największe szanse na zwycięstwo ma Roksana Węgiel. Obecnie kurs na zajęcie przez nią pierwszego miejsca wynosi obecnie 2,25.

Tuż za nią w stawce znajduje się Aleksander Mackiewicz – kurs 4,0; Anita Sokołowska – kurs 5,0; Maciej Musiał – kurs 6,0 oraz Julia "Maffashion" Kuczyńska – kurs 7,5.

Typujący przewidują także, że z rywalizacji w najbliższym odcinku najprawdopodobniej odpadnie Kamil Baleja. Kurs na jego "porażkę" wynosi 1,75. Zaraz za nim bukmacherzy typują, że z programem może pożegnać się Krzysztof Szczepanik – kurs 4,0 lub Dagmara Kaźmierska – kurs

Czy przewidywania bukmacherów się sprawdzą? Odpowiedź na ostatnie pytanie poznamy już w Niedzielę Wielkanocną 31 marca, podczas 5. odcinka "Tańca z Gwiazdami".

