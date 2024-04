Jarosław Kaczyński komentuje wynik wyborów samorządowych w 2024 roku. Fot. Jacek Dominski / REPORTER

Wyniki głównych komitetów startujących w wyborach samorządowych w 2024 roku skomentował już Jarosław Kaczyński. – Dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Ten wyniki pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać znacznie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę – oznajmił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Ci, którzy już nas chcieli chować... Jak już kiedyś Marek Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest przedwczesna – stwierdził.

– Musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich, to primo, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne – dodał.

Polska nie może iść tą drogą, na którą wpycha ją Donald Tusk. To nie do przyjęcia! Dla naszej przyszłości to nie do przyjęcia! Ten wynik to zachęta do energicznego działania! Do rozbudowy partii i tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Polska musi być krajem, gdzie rządzą uczciwi ludzie!

Jarosław Kaczyński

Prezes PiS