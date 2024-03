S ą takie kwestie z filmów, które od razu wchodzą nam do głowy. Mijają lata, a my wciąż je pamiętamy. Ba, nawet używamy ich w codziennym życiu! Kochasz kino? Masz dobrą pamięć? To sprawdź się w naszym quizie z kultowych filmowych cytatów.





"Houston, mamy problem". Sprawdź, jak dobrze znasz kultowe filmowe cytaty! [QUIZ]

Ola Gersz

