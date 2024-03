Opony letnie premium na nowy sezon - eksperci Goodyear radzą, jak w pełni wykorzystać ich potencjał

Bezpiecznie, komfortowo, ekonomicznie – jakie opony wybrać na sezon wiosenno-letni w tym roku, by podczas jazdy doświadczać wszystkich tych zalet jednocześnie? Eksperci Goodyear wskazują na korzyści płynące z inwestycji w pełne nowych technologii opony premium, które skracają drogę hamowania, mają większy przebieg i pozwalają zaoszczędzić na zużyciu paliwa.

W zależności od modelu opony letniej, różnica w długości drogi hamowania może wynosić nawet do 15 metrów na mokrej nawierzchni przy prędkości 80 km/h oraz do 7 metrów na suchej nawierzchni przy prędkości 100 km/h 1. Zakup opony premium wiąże się oczywiście z większym wydatkiem, za to lista długoterminowych korzyści z tej inwestycji wykracza poza poprawę osiągów i komfortu jazdy.

Pokonaj dwa razy więcej kilometrów

Niemiecki magazyn motoryzacyjny Auto Bild porównał 20 opon letnich pod względem przebiegu i sklasyfikował model Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 zaliczany do segmentu premium na pierwszym miejscu z wynikiem na poziomie 63 200 km. To ponad dwukrotnie dłuższy dystans w porównaniu do modelu sklasyfikowanego na ostatnim miejscu w teście 2.

Auto Bild porównał te produkty również pod względem kosztu pokonania dystansu 1000 km. W tej kategorii Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 okazała się najtańszą oponą z przelicznikiem 8,70 euro na 1000 km. To o około 50% mniej niż średnia cena za 1000 km siedmiu ostatnich opon w rankingu (16,14 euro) 3. Przekłada się to na oszczędność rzędu 50% na każde przejechane 1000 km.

Gotowa na pojazdy elektryczne

Nowoczesne, wysokiej jakości opony letnie są także zoptymalizowane pod kątem specjalnych potrzeb pojazdów elektrycznych. W rzeczywistości wszystkie opony Goodyear są zaprojektowane tak, aby nadawały się do użytku zarówno w pojazdach elektrycznych (EV), co potwierdza logo "EV Ready" na ścianie bocznej, jak i w pojazdach z tradycyjnym silnikiem spalinowym czy hybrydach.

Oznacza to, że konstrukcja opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 została przystosowana do przenoszenia zwiększonej masy i wyższego momentu obrotowego, charakterystycznych cech pojazdów elektrycznych. Natomiast jej innowacyjny wzór bieżnika redukuje hałas w kabinie 4.

Komfort jazdy poprawiają też dwie inne technologie Goodyear – SoundComfort, która pomaga zmniejszyć hałas wewnątrz samochodu o połowę (nawet o 4 dB) 4 oraz SealTech, która uszczelnia przebicia bieżnika o średnicy do 5 mm. Oba rozwiązania są dostępne w wybranych rozmiarach opony Eagle F1 Asymmetric 6.

Wielokrotnie nagradzane osiągi i technologie w tle

Unikalne właściwości Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 na drodze potwierdzają liczne nagrody. W 2023 r. Auto Bild przyznał temu produktowi tytuł "Eco-Master", a firmie Goodyear drugi rok z rzędu tytuł "Najlepszego producenta opon letnich" 1. Ponadto model ten triumfował w najnowszym teście Auto Bild allrad 7.

Jej mocne osiągi na drodze to zasługa najnowszych rozwiązań Goodyear, takich jak technologia Dry Contact Plus, która pomaga oponie dostosować się do stylu jazdy i wymagań pojazdu oraz poprawia osiągi na suchej nawierzchni 4. W mokrych warunkach pogodowych technologia Wet Braking Pro, oparta na doświadczeniu Goodyeara w wyścigach, zapewnia temu modelowi większy mikrokontakt z nawierzchnią drogi, co przekłada się na lepsze prowadzenie i hamowanie 4.

"Goodyear korzysta z ponad 125 lat doświadczenia w kształtowaniu przyszłości mobilności i opracowywaniu wiodących na rynku opon. Tego lata z dumą oferujemy jeszcze większą gamę nagradzanych opon Eagle F1 Asymmetric 6, które zapewniają wyjątkowe wrażenia z jazdy, a także dobrą wydajność i korzyści ekonomiczne niezależnie od tego, jakimi samochodami jeżdżą kierowcy", powiedziała Sonia Leneveu, Dyrektor Marketing w Goodyear ds. opon osobowych w Europie.

Opony zimowe latem? Duże ryzyko

Wiosną, gdy temperatury rosną, Goodyear zaleca kierowcom zmianę opon na letnie. Najnowsze testy dowodzą, że hamowanie na mokrej nawierzchni na oponach zimowych z prędkości 80 km/h i przy temperaturze 15°C wydłuża drogę hamowania o około 2 m w porównaniu z oponami letnimi 5. Podobne zalecenia wydała niezależna niemiecka organizacja motoryzacyjna ADAC, która wskazuje, że jazda latem na opon zimowych zwiększa ryzyko wypadków 6.

"Im wyższa temperatura, tym większa różnica w osiągach. Jazda na oponach zimowych w lecie powoduje różnice w dynamice zachowania pojazdu, podczas gdy specyficzne mieszanki i konstrukcja stosowane w oponach letnich gwarantują optymalne tempo zużycia, co ma pozytywny wpływ na przebieg, wydajność i zrównoważone zachowanie pojazdu", dodał Laurent Colantonio, regionalny dyrektor Goodyear ds. technologii w regionie EMEA.

Wskazówki dotyczące konserwacji opon

Aby skorzystać z pełnego potencjału, jaki oferują opony letnie premium, a przy okazji zaoszczędzić pieniądze, warto też zadbać o ich odpowiednią konserwację:

Regularnie kontroluj stan opon, zwracając uwagę na ewentualne uszkodzenia oraz głębokość bieżnika. Zużycie opon ma znaczący wpływ na przyczepność, zwłaszcza na mokrych nawierzchniach, ponieważ zużyty bieżnik nie odprowadza wody efektywnie.

Kontrola ciśnienia w oponach powinna być przeprowadzana co miesiąc. Niewłaściwe ciśnienie, oprócz zwiększenia zużycia paliwa, prowadzi do szybszego zużywania się opon i, w ekstremalnych przypadkach, może być przyczyną awarii. Zaleca się ścisłe stosowanie się do zaleceń producenta odnośnie ciśnienia w oponach, które znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu. Unikaj używania opon o indeksie nośności niższym niż zalecany.

O ile to możliwe, unikaj zderzeń z krawężnikami i przejazdów przez wyboje. Ponadto, wybieraj najbardziej optymalne trasy oraz zachowuj płynność jazdy, przyczyni się to do wydłużenia żywotności opon i zwiększenia efektywności paliwowej.

