Świat mafii, więzienie i dwie silne kobiety. Wkrótce premiera powieści na kanwie głośnej zbrodni

"Niewinna Inka" Moniki Sławeckiej to połączenie fabuły z reportażem, które dzięki dwóm silnym postaciom kobiecym zabiera czytelnika w podróż emocjonalnym rollercoasterem. Materiały prasowe / Prószyński i Sk-a

Wydarzenia opisane w "Niewinnej Ince" sięgają 2001 roku, kiedy Halina Galińska „Inka” na zlecenie Baraniny – swojego kochanka i szefa – pod pretekstem krótkiego spaceru wystawia na śmierć byłego ministra sportu Jacka Dębskiego. Mężczyzna, postrzelony w głowę, umiera kilka godzin później w szpitalu. To morderstwo wywołuje burzę spekulacji i plotek, a Inka staje się najpilniej strzeżonym świadkiem w Polsce.

Monika Sławecka w swojej pracy czerpie z mocnych, często marginalizowanych przez media głównego nurtu tematów. W swoich reportażach, dotyczących między innymi porwań, dożywotniego pozbawienia wolności czy przemocy w polskich szkołach baletowych, dotyka mrocznej strony ludzkiej egzystencji.

Tym razem autorka porzuca ulubioną przez siebie formę reporterską i debiutuje powieścią, w której przedstawia dwie silne kobiety. Jedna z nich to osobowość telewizyjna, która ma wszystko, czego zapragnie, podczas gdy druga, pozbawiona wolności w warszawskim więzieniu, nie ma nic.

Anna, znana dziennikarka telewizyjna, dostaje propozycję napisania książki wspólnie z osadzoną w areszcie Inką, która od lat związana jest ze światem przestępczym. Głównymi atutami Inki, dzięki którym wysoko wspięła się w hierarchii przestępczej, są intelekt i uroda. W trakcie widzeń Anna odkrywa, że osadzona nie jest jej zupełnie obca. Poznając kolejne fakty z życia Inki, dziennikarka stopniowo zaczyna tracić profesjonalizm i reporterski instynkt, co wkrótce doprowadzi do niespodziewanych wydarzeń.

"Niewinna Inka" to książka, która angażuje zarówno intelektualnie, jak i emocjonalnie. Pracując nad nią, Sławecka zapoznała się z aktami sądowymi dotyczącymi sprawy zabójstwa Jacka Dębskiego. Dotarła do osób biorących udział w procesie Haliny Galińskiej, a także do jej najbliższego otoczenia.

Wiedza, którą zebrała, elektryzuje i zmusza do zrewidowania naszych wyobrażeń o polskiej mafii. Układy opisane w książce sięgają daleko poza granice naszego kraju, prowadząc do szefów największych grup przestępczych świata. W końcu możemy zapomnieć o Słowikach i Pershingach na rzecz międzynarodowych tuzów szarej strefy.

Premiera książki datowana jest na 26 marca, w wydawnictwie Prószyński Media. Obecnie trwają prace nad przeniesieniem historii Inki na srebrny ekran; uczestniczy w nich autorka książki. Jeszcze przed wydaniem "Niewinnej Inki" jeden z największych producentów na polskim rynku nabył prawa do jej ekranizacji.

Monika Sławecka (ur. 1987) – absolwentka filmoznawstwa i scenariopisarstwa. Od ponad dekady pracuje w branży filmowej i telewizyjnej. Współpracowała jako asystentka reżyserów Marcina Wrony, Macieja Sobocińskiego (polska edycja Saturday Night Live) i Marcina Ziębińskiego. Dotychczas zajmowała się pisaniem reportaży (w tym głośnych Balet, który niszczy i Porwania), a także pracowała przy scenariuszach wielu polskich filmów.