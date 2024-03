Marcin Najman już po operacji. Gwiazdor TVPiS wrzucił zdjęcie ze szpitalnego łóżka

redakcja naTemat

M arcin Najman trafił do szpitala. "Informacja do ludu. Nie martwcie się moi drodzy. Cesarz ostatecznie będzie operowany jutro" – poinformował na Instagramie sportowiec i freak-fighter. Do zabiegu doszło w Wielki Czwartek. Celebryta prawdopodobnie opuści szpital dopiero po Wielkanocy.