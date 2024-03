Najman po walce trafił do szpitala. Ujawnił, co usłyszał od lekarzy

Marcin Najman zaliczył spektakularną porażkę w walce z Jackiem Murańskim. Po 48 sekundach padł na ziemię. Niedługo później trafił do szpitala z uszkodzonym oczodołem. W mediach społecznościowych ujawnił, jaką dostał diagnozę. "W środę będzie decyzja czy konieczna będzie operacja" – wyjaśnił.

Marcin Najman rozniesiony na Clout MMA. Rywal Murańskiego trafił do szpitala. Fot. X / Marcin Najman

Marcin Najman rozniesiony na Clout MMA. Rywal Murańskiego trafił do szpitala

– Ja już tylko czekam na sobotę i na moment, kiedy zamknie się klatka i będę mógł go napier***ać – tak Marcin Najman zapowiadał swoje starcie starciem z Jackiem Murańskim. Freak-fighterzy starli się podczas wieczornej gali Clout MMA 4.

"El Testosteron" przyzwyczaił nas do głośnych zapowiedzi. Problem w tym, że później jego walki kończą się błyskawicznie. Tym razem wystarczyło 48 sekund.

Tuż po rozpoczęciu walki Najman ruszył na rywala z prawdziwą furią, padło kilka mocnych ciosów. Murański jednak przetrwał tę burzę, sam zresztą też był aktywny i starał się kontrować

W końcu, w 48 sekundzie walki to Murański trafił Najmana tak silnym ciosem w twarz, że powalił go na ziemię. Ten kluczowy fragment walki już stał się hitem w sieci. Nie zabrakło złośliwych komentarzy, że Najman "dłużej się kładł, niż walczył".

Najman próbował jeszcze sugerować, że doszło do złamania przepisów. Zarzucał rywalowi, że ten włożył mu palec w oko. Mówiąc wprost – freak-fighter nie mógł pogodzić się z kolejną porażką.

Najman chciał roznieść Murańskiego, a "skończyło się uszkodzeniem oczodołu"

Murański podjął rękawicę i chciał walczyć dalej. Nie dopuścił do tego sędzia. Ostatecznie Najman zaliczył kolejną porażkę na swoim koncie.

Okazało się, że już po zakończonej walce Najman trafił do szpitala. Wszystko przez poważną kontuzję oka. Za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjaśnił, co się stało i jaką diagnozę usłyszał od lekarzy.

– Chciałem iść na totalną wymianę, chciałem go zmieść, ale skończyło się uszkodzeniem oczodołu – powiedział. Chwilę później wydał komunikat, w którym wyjaśnił, że w środę zapadnie decyzja, co do konieczności operowania oczodołu.

Wiadomo, co Najman usłyszał od lekarzy po gali Clout MMA

"Kontuzje się zdarzają. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, gdyż przestałem widzieć na oko. Mam złamany oczodół w dwóch miejscach. Poszedłem piecem i za każdym razem jak podejdzie mi ten sz*****ż pod rękę zrobię to samo. W środę będzie decyzja czy konieczna będzie operacja" – wyjaśnił.

Freak-fighter pokazał także kartę informacyjną ze szpitala. Widzimy na niej, że zalecono mu oszczędzający tryb życia, odpoczynek w pozycji leżącej. Przepisano mu także leki przeciwbólowe oraz wizytę kontrolną w poradni chirurgii szczękowej.