Wszedłem na stronę z wynajmem mieszkań w Chorwacji i złapałem się za głowę. Tylko się przeprowadzać!

Adam Nowiński

Ceny wynajmu mieszkań szczególnie w dużych miastach w Polsce biją rekordy. Za 30-metrową kawalerkę w Warszawie w standardzie IKEA możemy zapłacić nawet 3000 zł miesięcznie. Dwupokojowe lokum to już koszt dobijający do 4000 zł wzwyż. W innych miastach nie jest lepiej. A co, jakby przeprowadzić się do słonecznej Chorwacji? Sprawdziłem ceny i... Zobaczcie sami!