Nie wyrzucaj palmy wielkanocnej! Ten błąd ma swoje konsekwencje

redakcja naTemat.pl

T o, że katolicy zanoszą palmy do kościoła w Palmową Niedzielę, by kapłan ją poświęcił i pobłogosławił, jest dla większości oczywiste. Co jednak, kiedy wrócimy z nią do domu i minie Wielkanoc? Rozwiązań jest kilka.