Katarzyna Bosacka o świętach wielkanocnych. Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

"Już nic nie zmieszczę, jeszcze tylko kawałek serniczka" – to jeden z kultowych tekstów, które kojarzą nam się ze świętami. Już niebawem zasiądziemy do stołów, aby zajadać się przygotowanymi wcześniej potrawami.

Na ten czas Katarzyna Bosacka ma radę. Prezenterka znana z programów o żywieniu w wywiadzie dla Plejady podkreśliła:

– Święta są właśnie po to, żeby nie liczyć kalorii i nie siedzieć o listku sałaty i dwóch borówkach, kiedy wszyscy inni objawiają się pysznościami. Ale oczywiście trzeba zachować rozsądek i tyle.

Na jednak wskazówkę, aby przed wielkanocną ucztą się nie przegłodzić.

Przejedzeniu na pewno nie sprzyja nicniejedzenie, przez co człowiek siada do śniadania wielkanocnego głodny i połyka wszystko, co jest na stole.

Warto jednak rano wypić np. szklankę kefiru czy zjeść małego banana, żeby uspokoić żołądek

. Jak jesteśmy potwornie głodni, to wtedy jesteśmy w stanie zjeść konia z kopytami, czego później bardzo żałujemy.

Katarzyna Bosacka