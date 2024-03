Znamy ulubione restauracje Polaków. Statuetki Pyszne.pl Awards 2023 rozdane

Już po raz dziewiąty rozdano statuetki Pyszne.pl Awards. W tym roku wyróżniono restauracje w aż 34 kategoriach – 12 ogólnopolskich i 22 lokalnych. O tym, kto zwyciężył, zdecydowali użytkownicy najpopularniejszego serwisu do zamawiania jedzenia w Polsce - Pyszne.pl. Restauracją Roku została Susharnia z Łodzi.

Fot. materiały prasowe

Pizza, która potrafi poprawić nawet najbardziej ponury dzień, sushi od święta lub zupełnie bez okazji czy polski obiad (prawie) jak u babci – są takie restauracje, na które zawsze można liczyć, gdy mamy ochotę na coś pysznego. Użytkownicy Pyszne.pl właśnie wskazali swoich faworytów w aż 34 kategoriach – ogólnopolskich i lokalnych. Restauracją Roku okrzyknięto Susharnię z Łodzi. Kto jeszcze poczuł smak zwycięstwa?

Kulinarna mapa Polski

Nagrody w plebiscycie Pyszne.pl, najpopularniejszego serwisu do zamawiania jedzenia w Polsce, zostały przyznane już po raz dziewiąty. O tym, do kogo powędrowały statuetki, tradycyjnie zadecydowali sami użytkownicy. Przez miesiąc mieli możliwość głosowania na ulubione restauracje. Wybierali ukochane lokale w okolicy i wspierali swoich faworytów w rywalizacji na szczeblu ogólnopolskim.

Pyszne.pl Awards pozwalają stworzyć kulinarną mapę Polski – nagrody przyznawane są dla najlepszych restauracji w każdym z 16 województw oraz 6 największych miast w kraju. Plebiscyt odzwierciedla również różnorodność polskiej sceny gastronomicznej. Statuetki trafiają do reprezentantów najpopularniejszych w Polsce kuchni: polskiej, włoskiej, azjatyckiej, amerykańskiej, bliskowschodniej oraz do najlepszej restauracji wegetariańskiej. Ponadto wręczane są za godną podziwu działalność poza kuchnią – inicjatywy proekologiczne oraz niezwykłą pomysłowość w promocji w mediach społecznościowych.

Kierunek: Łódź

Zatem gdzie można zamówić najpyszniejsze jedzenie w Polsce? W Łodzi! Serca i podniebienia mieszkańców ponownie podbiła Susharnia, która odzyskała tytuł Restauracji Roku. To niejedyna nagroda dla tego lokalu – okazał się on bezkonkurencyjny również w kategorii Azjatyckie Smaki.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie przede wszystkim dlatego, że głosy oddali nasi goście. O nagrodach decydowały osoby, które każdego dnia zamawiają u nas jedzenie. Bardzo staramy się sprostać ich oczekiwaniom i z roku na rok stawać coraz lepsi – mówi Mateusz Francew, właściciel Susharni.

– Gdy ogłosiliśmy, że startujemy w konkursie, odzew i zaangażowanie naszych gości przerosły nasze oczekiwania. Wokół restauracji wytworzyła się już taka mała społeczność. Część z tych osób jest z nami od samego początku. Niektórzy jedzą u nas co tydzień, już od siedmiu lat. To naprawdę niesamowite – dodaje Klaudia Francew, współwłaścicielka restauracji.

Do łódzkich knajp trafiło w sumie najwięcej statuetek. Fani japońskiej kuchni docenili także Sushi w Dłoń, przyznając mu nagrodę dla Najlepszej Restauracji w Łodzi. To w tym mieście rozwija się też Lokalna Sieć Roku, czyli burgerownie Cochise. A w całym regionie wyróżnia się również Pizzeria Peppers z Opoczna.

Wielokrotni laureaci

Oprócz Susharni podwójne zwycięstwo odniosły dwie inne restauracje. W województwie lubelskim wygrała Red Rock City, której wyśmienite burgery przyniosły statuetkę również w ogólnopolskiej kategorii Amerykański Sen. Natomiast we Wrocławiu króluje Ramzes, serwujący najlepsze Bliskowschodnie Specjały w całym kraju. Obok Łodzi na kulinarnym szlaku szczególnie wyróżniła się właśnie stolica Dolnego Śląska. To tam znajdziemy pizzerię Mania Smaku, która zaliczyła spektakularny Debiut Roku w serwisie Pyszne.pl. A o tym, że Polacy uwielbiają zamawiać pizzę, świadczy fakt, że w aż 11 kategoriach regionalnych wygrały restauracje specjalizujące się w tym daniu. Najbardziej stali w uczuciach okazali się za to miłośnicy kuchni bezmięsnej. Krakowski Vegab ponownie triumfował w kategorii Roślinne Inspiracje.

Odkrycia z mniejszych miejscowości

Gastronomiczni liderzy działają nie tylko w największych miastach. Najlepszą Restauracją w województwie świętokrzyskim została Głodzilla mieszcząca się w dziesięciotysięcznym Pińczowie, a w małopolskim – pizzeria Jacek Placek Pizza ze wsi Modlnica. Natomiast na Mazowszu pysznych odkryć można dokonać nie tylko w stolicy – nagrodę wojewódzką odebrali restauratorzy z Legionowa, prowadzący Trust Burger.

– W tym roku zdecydowaliśmy się wyróżnić większą liczbę restauracji w kategoriach lokalnych. Lista zwycięzców doskonale odzwierciedla bogatą ofertę gastronomiczną w Polsce i fakt, że ulubione lokale naszych użytkowników można znaleźć nawet w nieoczywistych zakątkach kraju. Pyszne.pl Awards to jedna z wielu inicjatyw, poprzez które zachęcamy naszych użytkowników do odważnych poszukiwań i odkrywania nowych smaków – komentuje Arkadiusz Krupicz, dyrektor zarządzający Pyszne.pl

Pyszne.pl Awards rozdane

Statuetki Pyszne.pl Awards zostały wręczone 26 marca w siedzibie Pyszne.pl we Wrocławiu. Galę poprowadziła szefowa kuchni i dziennikarka kulinarna Adriana Marczewska. Tak podsumowała tegoroczną edycję plebiscytu:

– Polska scena kulinarna wypełniona jest ludźmi z ogromną pasją, zaangażowaniem i ciągle zaskakującą pomysłowością, którzy ją tworzą. Świetnie działająca restauracja nie opiera się jedynie na dobrym smaku, potrzebuje nieustannego doglądania, niestrudzonego poszukiwania nowych dań i rozwiązań, dbania o milion małych szczegółów, świetnego zespołu i ciężkiej pracy każdego dnia. To dla mnie ogromny zaszczyt prowadzić wieczór, podczas którego nagrodzone zostały najlepsze restauracje w kraju i niesamowici ludzie, którzy za nimi stoją. Jestem przekonana, że każda z wręczonych statuetek będzie nie tylko powodem do wielkiej dumy, ale też motywacją do dalszego działania w tym wyjątkowym biznesie.

Pełną listę nagrodzonych restauracji można znaleźć na stronie Pyszne.pl/awards/2023/pl/home.

Pełna lista zwycięzców Pyszne.pl Awards 2023:

Restauracja Roku: Susharnia, Łódź

Debiut Roku: Mania Smaku, Wrocław

Sieć Roku: Pizza Hut

Lokalna Sieć Roku: Cochise, Łódź

Najlepsza Restauracja w Warszawie: Salsiccia Pizzeria Napoletana

Najlepsza Restauracja we Wrocławiu: Ramzes

Najlepsza Restauracja w Gdańsku: Kebab Drwal

Najlepsza Restauracja w Krakowie: Trattoria Grande Piadina

Najlepsza Restauracja w Poznaniu: Pastwisko

Najlepsza Restauracja w Łodzi: Sushi w Dłoń

Najlepsza Restauracja w woj. dolnośląskim: Barman, Wałbrzych

Najlepsza Restauracja w woj. kujawsko-pomorskim: Pizzeria Don Corleone, Toruń

Najlepsza Restauracja w woj. lubelskim: Red Rock City, Lublin

Najlepsza Restauracja w woj. lubuskim: Pizzeria Roma, Zielona Góra

Najlepsza Restauracja w woj. łódzkim: Pizzeria Peppers, Opoczno

Najlepsza Restauracja w woj. małopolskim: Jacek Placek Pizza, Modlnica

Najlepsza Restauracja w woj. mazowieckim: Trust Burger, Legionowo

Najlepsza Restauracja w woj. opolskim: Hamburg, Opole

Najlepsza Restauracja w woj. podkarpackim: King Burger & Pizza Express, Mielec

Najlepsza Restauracja w woj. podlaskim: Jaga Pizza, Białystok

Najlepsza Restauracja w woj. pomorskim: Pizzera Pogórzanka, Gdynia

Najlepsza Restauracja w woj. śląskim: Amir Kebab, Katowice

Najlepsza Restauracja w woj. świętokrzyskim: Głodzilla, Pińczów

Najlepsza Restauracja w woj. warmińsko-mazurskim: Pizzeria na Czas, Elbląg

Najlepsza Restauracja w woj. wielkopolskim: Swiss Kebab Gniezno, Gniezno

Najlepsza Restauracja w woj. zachodniopomorskim: Pizza King, Szczecin

Social Media ze Smakiem: Bajgle Króla Jana, Szczecin

Inicjatywy Proekologiczne: Masna Micha, Gdańsk

Kuchnia Polska: Bufet Jesz Ile Chcesz, Tychy

Włoska Uczta: Non Solo Pizza, Olsztyn

Amerykański Sen: Red Rock City, Lublin

Azjatyckie Smaki: Susharnia, Łódź

Bliskowschodnie Specjały: Ramzes, Wrocław

Roślinne Inspiracje: Vegab, Kraków