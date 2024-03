Trump zaczął sprzedawać własną Biblię. Jest w tym jednak ukryty ważny cel

Donald Trump chce zostać ponownie prezydentem USA. Jednocześnie boryka się z licznym problemami prawnymi oraz finansowymi. Z tego powodu zaczął nawet sprzedawać własną Biblię. – Szczęśliwego Wielkiego Tygodnia! Sprawmy, aby Ameryka znów się modliła. Gdy zbliżamy się do Wielkiego Piątku i Wielkanocy, zachęcam was do nabycia egzemplarza Biblii "Niech Bóg błogosławi USA" – zachwalał tę pozycję.

Donald Trump opublikował ostatnio na platformie Truth Social film, w którym wzywa swoich zwolenników do zakupu "God Bless the USA Bible" (Biblia "Niech Bóg błogosławi USA"), inspirowanej patriotyczną balladą piosenkarza country Lee Greenwooda.

– Szczęśliwego Wielkiego Tygodnia! Sprawmy, aby Ameryka znów się modliła. Gdy zbliżamy się do Wielkiego Piątku i Wielkanocy, zachęcam was do nabycia egzemplarza Biblii "Niech Bóg błogosławi USA" – przekazał Trump. Zachęcał też swoich zwolenników do skorzystania ze strony internetowej, w której można kupić tę książkę za 59,99 dolarów.

Agencja Associated Press zwraca jednak uwagę, że podjął ten wysiłek, iż polityk stanął w obliczu poważnego kryzysu finansowego w związku z rosnącymi rachunkami za prawników. Trump jednocześnie walczy z czterema oskarżeniami karnymi i serią zarzutów cywilnych.

– Wszyscy Amerykanie potrzebują Biblii w swoim domu, a ja mam ich wiele. To moja ulubiona książka – dodał Trump w nagraniu wideo opublikowanym w Truth Social. Jak podkreślił, z "dumą popiera i zachęca do nabycia tej Biblii". – Musimy sprawić, by Ameryka znów się modliła – zachwalał.

Trump wcześniej nie obnosił się ze swoją wiarą

Portal Axios zauważył z kolei, że Trump nie chodził regularnie do kościoła, ani nie miał skłonności do pokazywania swojej wiary przed kandydowaniem na urząd prezydenta.

"Sprawując urząd Trump prowadził politykę, która zachwyciła jego białych ewangelickich zwolenników, włączając w to mianowanie trzech konserwatywnych sędziów Sądu Najwyższego, którzy głosowali za uchyleniem wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade" – czytamy w tej analizie. Wyrok ten zapadł w latach 70. XX wieku i sprawił, iż aborcja została uznana w całym USA za legalną.

Warto też przypomnieć, że były prezydent Trump był pierwszym kandydatem na prezydenta, który zadeklarował zamiar ubiegania się o nominację Partii Republikańskiej w 2024 roku. Stacja NBC News przypomina jednak, że stał się także pierwszym byłym prezydentem, któremu postawiono jakiekolwiek zarzuty karne.

Co ważne, Trump w dalszym ciągu twierdzi, że wygrał wybory w 2020 roku i przekonuje, że ​​zamierza uchylić wiele inicjatyw administracji Joe Bidena. "Sondaże wskazują, że prawie dwie trzecie wyborców Partii Republikańskiej w prawyborach zagłosowałoby na Donalda Trumpa" – informowało NBC News w tym tygodniu.