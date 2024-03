Płód w oczyszczalni ścieków w Radzyminie. Śledczy podali informacje o sprawie

redakcja naTemat

W maju zeszłego roku doszło do przerażającego odkrycia w Radzyminie, kiedy pracownicy zestali wezwani do odetkania kolektora ściekowego. W środku znaleziono martwy płód. Obecnie nieco więcej udało się ustalić w tej sprawie. Nie jest jednak jasne, czy mówimy o poronieniu, czy martwym urodzeniu, gdyż śledczy wskazali, że doszło do niego pomiędzy 4 a 6 miesiącem.