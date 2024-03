Zaginęła 14-latka. Weronika wyszła do szkoły i zniknęła bez śladu

redakcja naTemat

P olicja z Gdyni szuka 14-letniej Weroniki Prangi, która w środę (27 marca) rano wyszła do szkoły i do chwili obecnej nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną. Mundurowi przyznają, że było to "kolejne, samowolne oddalenie się z miejsca zamieszkania".