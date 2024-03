Do tragicznego wypadku doszło w sobotę przed jednym z supermarketów w Inowrocławiu. Dwuletni chłopiec został tam potrącony przez samochód. Nie udało się go uratować – zmarł na miejscu. Policja z Inowrocławia przekazała naTemat.pl najnowsze ustalenia w sprawie tego, co tam się wydarzyło.

Dwulatek zabity przed supermarketem. Policja podała nowe informacje. Fot. Dawid Wolski/East News

Przed supermarketem w Inowrocławiu w sobotę około południa doszło do tragicznego wypadku. Dwuletnie dziecko zostało śmiertelnie potrącone przez samochód na parkingu przy sklepie.

Redakcja naTemat.pl w tej sprawie skontaktowała się z policją w Inowrocławiu. Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji przekazał nam najnowsze informacje o tej tragedii.

– Do zdarzenia doszło około godz. 12:00 na jednym na jednym z parkingów na ulicy św. Ducha w Inowrocławiu – powiedział naTemat.pl sierżant sztabowy Emil Gawroński.

Dwulatek zginął przed supermarketem w Inowrocławiu. Policja ujawnia nowe informacje

Jak dodał, "w zdarzeniu brało udział dwuletnie dziecko – chłopczyk oraz pojazd osobowy marki volvo kierowany przez kobietę". Policja ustaliła, że ma ona 61 lat i w chwili zdarzenia była trzeźwa.

– Niestety, w wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosło to dziecko – poinformował funkcjonariusz. Policjant zastrzegł, że przyczyny i okoliczności tego wypadku służby będą teraz analizować pod nadzorem prokuratury.

To niejedyny wypadek w ostatnim czasie, w którym śmierć poniosło dziecko. Na początku lutego w Wawrowie (woj. lubuskie) na jednej z ulic doszło do potrącenia 10-letniego chłopca, który wraz z innymi dziećmi szykował się do wyjazdu na zimowy wypoczynek. Dziecko zmarło niedługo później w szpitalu.

Zdarzenie stało się na oczach wielu świadków, wśród nich był jeden, który zachował zimną krew i rzucił się w pogoń za sprawcą.

– Kierowca ciemnego bmw jechał od strony ronda w Wawrowie. Przyśpieszył jeszcze trochę, my z synem cofnęliśmy się i nagle usłyszałem hałas. Przejechał po chłopaku i odjechał. A ja pobiegłem do samochodu i zacząłem go szukać. Niestety, nie udało mi się go dogonić, nie mogłem go znaleźć – mówił wówczas w rozmowie z Radiem Gorzów ten świadek. Policji udało się dość szybko zatrzymać tego kierowcę.