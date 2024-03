W tym tygodniu w Warszawie został otwarty most tylko dla pieszych i rowerzystów. Przy okazji świątecznego weekendu pokazał się tam po razy kolejny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z żoną. Dodał także wymowny wpis.

"Nam się podoba, a Wam?" – taki krótki wpis dodał w serwisie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do niego dołączył zdjęcie z żoną Małgorzatą Trzaskowską, z którą nie pokazywał się od jakiegoś czasu.

Most pieszo-rowerowy został otwarty 28 marca. – Bez fajerwerków i wstęg. Razem z ludźmi. Po prostu. Most pieszo-rowerowy już otwarty. Liczę na to, że stanie się on symbolem Warszawy. Będzie służył pieszym i rowerzystom jako miejsce rekreacji, z którego warszawianki, warszawiacy i nasi goście będą chętnie korzystać – powiedział podczas uroczystości otwarcia tej inwestycji włodarz stolicy.

I dalej kontynuował: – O tych walorach warto przekonać się na przykład podczas świątecznego spaceru – i zabrać nad Wisłę bliskich. Kto jeszcze nie był – serdecznie zapraszam.

Ze strony miejskiego ratusza wynika, że prace przy budowie mostu rozpoczęły się w styczniu 2022 roku. Most zdobi też iluminacja – będzie czynna do 5 maja.

Biuro prasowe prezydenta Warszawy wyjaśniło, że most rozciąga się na długość 452 metrów i pod tym względem stał się jedną z najdłuższych tego typu przepraw na świecie – dłuższej o 127 metrów od londyńskiego Millennium Bridge.

"Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna i w najwęższym punkcie wynosi 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 m" – czytamy w informacji ratusza na ten temat.

Urzędnicy Trzaskowskiego podkreślają, że nowy most znacznie przybliżył lewobrzeżną Warszawę do centrum – fizycznie i symbolicznie. Spacerem może pokonać przeprawę w ciągu sześciu minut, a rowerzyści przejadą nią w dwie minuty.

Inwestycja wzbudza też kontrowersje

Most jednak nie wszystkim się podoba. "Rafał Trzaskowski tą kładką otwiera oczy niedowiarkom. Pokazuje, że można wybudować nawet coś tak prostego jak most pieszorowerowy i tak to dokumentalnie spartolić" – napisał znany aktywista miejski Jan Śpiewak.

Jak wskazał, "kładka kończy się po obu stronach ruchliwą drogą bez żadnej (!) integracji z miastem, a ruch rowerowy nie jest odseparowany w żaden sposób od pieszego". "Niestety inwestycja wpisuje się w inne przebudowy jak spartolony plac 3 Krzyży, betonowa Puławska czy betonowy plac 5 Rogów. Ciekawe co Trzaskowski spartaczy w kolejnej kadencji. Strach się bać" – uważa Śpiewak.

A inny działacz społeczny Patryk Spaliński dodał do tego: "Ktoś mi wytłumaczy jak można zbudować most pieszo-rowerowy, gdzie ruch odbywa się wspólnie i nie ma wydzielonych pasów? Nikt o zdrowych zmysłach nie pójdzie tam przecież z małym dzieckiem".

