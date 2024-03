Pierwsze testy prototypowego pasażerskiego samolotu naddźwiękowego XB-1 zostały przeprowadzone z sukcesem. Firma Boom Supersonic pochwaliła się, że jest bliżej do nowego kamienia milowego w historii lotnictwa.

Udany testowy lot XB-1. Fot. Cover Images/East News

Po dekadzie od ogłoszenia projektu firma Boom Supersonic chwali się pierwszym sukcesem. 22 marca XB-1 ukończył pierwszy lot testowy i wylądował na lotnisku na pustyni Mojave, Kalifornia. To pierwszy cywilny samolot naddźwiękowy od czasów słynnego Concorde, a wedle zapowiedzi pokona Atlantyk w mniej niż pięć godzin.

Test XB-1

Z Blake Schollem, dyrektorem generalnym Boom Supersonic, rozmawiał serwis CNN.

– Będziemy nad tym pracować, dopóki nie będziemy mogli bez wysiłku podróżować po całej planecie – mówi dyrektor. W rozmowie odniósł się do kłopotów w utrzymaniu słynnych pasażerskich samolotów naddźwiękowych Concorde. Ich ostatni lot ukończony został w 2003 roku. Scholl chce, aby powrót tak szybkich samolotów zmniejszył koszty podróży i ceny biletów.

XB-1 (znany także jako Overture) jest na razie w początkowej fazie testów. Co to oznacza? Dosłownie, że czeka go jeszcze wiele zwyczajnych lotów próbnych. Nie osiągnął jeszcze prędkości naddźwiękowej i jak informuje dyrektor, potrzeba do tego najpierw 10-15 podobnych testów. Zaznacza, że bezpieczny start i lądowanie są dużym wyzwaniem na samym początku.

Porównując ich samolot do Concorde, dyrektor wskazuje na postępy w pracy nad technologią aerodynamiki, materiałów i napędem. Zawdzięczają je pojawieniu się inżynierii cyfrowej.

Przyszłość samolotów naddźwiękowych

XB-1 ma latać z prędkością 1800 km/h na odległość powyżej 8300 kilometrów. Na pokład zabierze 55-75 pasażerów. Firma Boom Supersonic planuje jego dziewiczy pasażerski lot na rok 2027.

Szczegóły o tym samolocie poznaliśmy podczas Paris Air Show 2023. Wśród przykładowych połączeń, które maszyna obsłuży, wymieniany był Nowy Jork i Rzym, w niecałe pięć godzin, zamiast ośmiu. Zaznaczono, że czas lotu może ulec zmianie. Więcej o technicznych szczegółach XB-1 przeczytacie w artykule na INNPoland.

Obecnie samoloty naddźwiękowe to jednostki wyłącznie wojskowe. Istniały tylko dwa rodzaje cywilnych jednostek w klasie komercyjnej: sowiecki Tupolew Tu-144 i angielsko-francuski Concorde. Ten pierwszy ostatni lot odbył 26 czerwca 1999 roku, Concorde zaś 26 listopada 2003 roku.

W obu samolotach na niekorzyść zagrały podobne czynniki. Były kosztowne w utrzymaniu i konstrukcji, a do tego fizyka jest dla nich zwyczajnie bezlitosna. Powierzchnia samolotu, lecącego powyżej prędkości dźwięku, wystawiona jest na ekstremalne tarcie powietrza, rozgrzewające materiał, przy czym najbardziej narażone są silniki i część nosowa.

Uszkodzenia samolotów

Jedna usterka w zetknięciu się z siłami, na które wystawiony jest samolot, może doprowadzić do mrożących krew w żyłach scen. Do takiej sytuacji doszło na początku marca - w Boeingu 777 lecącym z lotniska w San Francisco do Osaki w Japonii odpadła opona. Wyrządziła kosztowne strat na ziemi. Więcej przeczytajcie o tym w naTemat.

Czytaj także: https://natemat.pl/545831,boeing-777-stracil-opone-podczas-startu-szkody-sa-ogromne-wideo