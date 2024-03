W sobotę zagraniczne media obiegła wiadomość o śmierci gwiazdora seriali "Gen V" i "Chilling Adventures of Sabrina". Chance Perdomo miał 27 lat. Brytyjsko-amerykański aktor zginął w wypadku.

Chance Perdomo nie żyje. Był gwiazdą serialu "Chilling Adventures of Sabrina". Fot. Brett D. Cove / SplashNews.com / East News

Chance Perdomo nie żyje. Miał 27 lat

W oświadczeniu opublikowanym przez tygodnik rozrywkowy "Variety" dowiadujemy się, że Chance Perdomo zmarł w wyniku wypadku motocyklowego. Władze potwierdziły, że nikt inny nie uczestniczył w tym incydencie.

"Jego zamiłowanie do sztuki i nienasycony apetyt na życie udzielały się wszystkim, którzy go znali, a jego ciepło pozostanie razem z tymi, których kochał najbardziej" – czytamy w komunikacie rzecznika brytyjsko-amerykańskiego aktora. Rodzina Perdomo poprosiła internautów i fanów ich syna oraz brata o prywatność w tej jakże trudnej sytuacji.

Chance Perdomo urodził się w 1996 roku w Los Angeles, ale w dzieciństwie przeprowadził się wraz z matką do Southampton w Anglii, gdzie uczęszczał do szkoły Redbridge Community School. Tam też zainteresował się teatrem.

Początkowo zamierzał studiować prawo po ukończeniu szkoły, ale praca dorywcza w kinie tylko potwierdziła jego zamiłowanie do aktorstwa. Po przeniesieniu się do Londynu dołączył do znanej organizacji National Youth Theatre.

Perdomo zadebiutował na małym ekranie w brytyjskim serialu dramatycznym "Hetty Feather" stacji CBBC, który emitowano w 2017 roku. Później obsadzono go w produkcji BBC Three "Killed by My Debt" - za tę rolę otrzymał nominację do telewizyjnej nagrody BAFTA.

Przełomem w jego karierze okazał się występ w serialu Netfliksa "Chilling Adventures of Sabrina", który był rebootem przygód Sabriny, nastoletniej czarownicy. Na ekranie wystąpił jako kuzyn głównej bohaterki - Ambrose Spellman.

Wstrzymano produkcję 2. sezonu "Gen V" z powodu śmierci Perdomo

Kolejnym ważnym punktem w dorobku artystycznym Perdomo był spin-off serialu "The Boys" - "Gen V", który opowiadał o szkole dla młodych superbohaterów. Wiadomo, że produkcja drugiego sezonu została opóźniona ze względu na śmierć aktora.

Tragiczna śmierć. Był świetnym aktorem"; "Jakie to smutne. Był jednym z najlepszych aktorów w serialu o Sabrinie"; "Spoczywaj w pokoju utalentowany i piękny Chance'ie"; "Koleś był niesamowity w 'Gen V'" – skomentowali wiadomość o śmierci Perdomo internauci.

Na razie nikt z obsady "Chilling Adventures of Sabrina" i "Gen V" nie zabrał głosu w sprawie odejścia kolegi z planu. Osobne oświadczenie wydali natomiast producenci tytułu o anty-superbohaterach.

"Nie możemy sobie z tym poradzić. Dla tych z nas, którzy go znali i pracowali z nim, Chance był zawsze czarujący i uśmiechnięty. Był niezwykle utalentowany, a przede wszystkim był po prostu bardzo miłą, uroczą osobą" – napisali twórcy "Gen V". "Nawet pisanie o nim w czasie przeszłym nie ma sensu. Bardzo nam przykro. Opłakujemy stratę naszego przyjaciela i kolegi" – dodali.

Przypomnijmy, że Perdomo próbował swoich sił także na dużym ekranie. Zagrałm.in. w serii "After" razem z Josephine Langford ("Moxie") i Hero Fiennesem Tiffinem ("Harry Potter i Książę Półkrwi"). W latach 2016-2017 pojawił się w krótkometrażowych filmach zatytułowanych "Longfield Drive" i "The Importance of Skin".

