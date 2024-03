W "Tańcu z gwiazdami" poleją się łzy. Produkcja pokazała zakulisowe kadry

W najnowszym "Tańcu z gwiazdami" poleją się łzy? Produkcja tanecznego show Polsatu pokazała zakulisowe fragmenty świątecznego odcinka. Widzowie będę mili okazję jeszcze lepiej poznać uczestników.

W nowym odcinku "Tańca z gwiazdami" poleją się łzy. Fot. Instagram / Taniec z gwiazdami

14. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze. Nawet w Wielkanoc telewizja Polsat nie opuszcza nowego odcinka. W poprzednim tygodniu z formatem pożegnały się dwie pary: Beata Olga Kowalska z partnerem tanecznym oraz Filip Chajzer z trenerką.

Po emocjonalnym niedzielnym wieczorze pary, które dalej walczą o Kryształową Kulę, ruszyły z przygotowaniami do kolejnych występów. 31 marca o godzinie 20:00 będziemy mogli zobaczyć ich popisy.

W nowym odcinku "TzG" wielkie emocje. Roxie rozpłakała się podczas nagrań

Na instagramowym profilu programu pojawiła się zapowiedź. "Przed nami świąteczny odcinek (...), ale my nie zwalniamy tempa. Zabierzemy Was w sentymentalną podróż. (...) Odżyją wspomnienia (...) Sami wybieraliśmy piosenki, do których zatańczymy. (...) Będzie okazja, żeby się lepiej poznać" – słyszymy w materiale.

Wiele wskazuje na to, że emocje sięgną zenitu. Na nagraniu widać, jak niektórym uczestnikom trudno jest powstrzymać łzy przed kamerą.

Kto wygra 27. edycję "Tańca z Gwiazdami"? Tak typują bukmacherzy

Przypomnijmy, że za nami cztery odcinki programu "Taniec z Gwiazdami". Bukmacherzy mają już swoich kandydatów do zdobycia Kryształowej Kuli. Kto okaże się najlepszy na parkiecie?

Zdaniem analityków firmy bukmacherskiej STS, największe szanse na zwycięstwo ma Roksana Węgiel. Obecnie kurs na zajęcie przez nią pierwszego miejsca wynosi obecnie 2,25.

Tuż za nią w stawce znajduje się Aleksander Mackiewicz – kurs 4,0; Anita Sokołowska – kurs 5,0; Maciej Musiał – kurs 6,0 oraz Julia "Maffashion" Kuczyńska – kurs 7,5.

Typujący przewidują także, że z rywalizacji w najbliższym odcinku najprawdopodobniej odpadnie Kamil Baleja. Kurs na jego "porażkę" wynosi 1,75. Zaraz za nim bukmacherzy typują, że z programem może pożegnać się Krzysztof Szczepanik – kurs 4,0 lub Dagmara Kaźmierska – kurs 4,0.