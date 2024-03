Doda obejrzała "Taniec z Gwiazdami". Wyjaśniła, dlaczego Roxie jest łatwiej niż innym

Doda w najnowszym wywiadzie zdradziła, że ogląda "Taniec z Gwiazdami". Mało tego, nie ma wątpliwości co do swojego faworyta, a właściwie faworytki. Wokalistka całym sercem kibicuje Roksanie Węgiel. Tym samym nie ma najmniejszych wątpliwości, dlaczego 19-latce jest łatwiej niż innym uczestnikom.

W niedzielny wieczór widzowie Polsatu na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" po raz kolejny mogli zobaczyć Roksanę Węgiel. Po paso doble, którym 19-latka rozbiła bank (otrzymała 40 punktów od jurorów) przyszedł czas na walca angielskiego. Tym razem wraz ze swoim tanecznym partnerem – Michałem Kassinem – również pokazali klasę, a do "maxa" zabrakło im tylko jednego punktu.

Jak się okazało, "Taniec z Gwiazdami" chętnie ogląda również Doda. W najnowszym wywiadzie zdradziła, że Roxie jest dla niej niekwestionowaną faworytką. Mimo wszystko zdradziła, czemu jest jej łatwiej niż na przykład Dagmarze Kaźmierskiej z "Królowych Życia".

– Z całym szacunkiem, ale Roksana tańczy zaje**ście. No to, co zrobiła ostatnio... Tylko z tego, co wiem, ona tańczyła taniec towarzyski, więc na pewno jest jej dużo, dużo łatwiej, niż Dagmarze też z racji wieku – zdradziła artystka w rozmowie z portalem party.pl.

Po chwili wspomniała, że gdyby stworzono sportowy program dla celebrytów, też wciągnęłaby swoich rywali, bez najmniejszego wysiłku.

– Trochę to tak jak ja. Ja skończyłam szkołę sportową, więc jeżeli by mnie teraz wzięli do jakiegoś gwiazdorskiego programu, kto szybciej pobiegnie, no to bym wszystkich wciągnęła nosem na 100 metrów. Nawet bym się nie musiała rozciągać. Nawet bym nie zakładała kolców, bym powiedziała: "Dobra w szpilkach i tak przybiegnę pierwsza" – tłumaczyła Doda.

Ostatecznie potwierdziła, że całym sercem kibicuje Roksanie. – Z całym szacunkiem, ale staram się być sprawiedliwa – podsumowała.

Kto wygra 27. edycję "Tańca z Gwiazdami"? Tak typują bukmacherzy

Choć za nami dopiero cztery odcinki programu "Taniec z Gwiazdami", to bukmacherzy mają już swoich kandydatów do zdobycia Kryształowej Kuli. Kto okaże się najlepszy na parkiecie? Zdaniem analityków firmy bukmacherskiej STS, największe szanse na zwycięstwo ma Roksana Węgiel. Obecnie kurs na zajęcie przez nią pierwszego miejsca wynosi obecnie 2,25.

Tuż za nią w stawce znajduje się Aleksander Mackiewicz – kurs 4,0; Anita Sokołowska – kurs 5,0; Maciej Musiał – kurs 6,0 oraz Julia "Maffashion" Kuczyńska – kurs 7,5.

Typujący przewidują także, że z rywalizacji w najbliższym odcinku najprawdopodobniej odpadnie Kamil Baleja. Kurs na jego "porażkę" wynosi 1,75. Zaraz za nim bukmacherzy typują, że z programem może pożegnać się Krzysztof Szczepanik – kurs 4,0 lub Dagmara Kaźmierska – kurs 4,0.

Czy przewidywania bukmacherów się sprawdzą? Odpowiedź na ostatnie pytanie poznamy już w Niedzielę Wielkanocną 31 marca, podczas 5. odcinka "Tańca z Gwiazdami".

