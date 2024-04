Ostatnie wieści o stanie zdrowia Maryli Rodowicz zaniepokoiły jej fanów. 78-latka trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Wokalistka miała mieć problem z płucami. Wiadomo, co dalej z gwiazdą.

Maryla Rodowicz miała problemy ze zdrowiem. Fot. Instagram / Maryla Rodowicz

Co się dzieje z Marylą Rodowicz?

Według najnowszych informacji przekazanych przez "Super Express" Maryla Rodowicz na święta wielkanocne miała wyjść z placówki medycznej. Przez ostatnie słoneczne dni odpoczywała w ogrodzie swojego domu w Konstancinie.

Na Instagramie podzieliła się nawet zdjęciem domowych wypieków. Tabloid skontaktował się z wokalistką. Nie chciała komentować sprawy związanej ze swoimi komplikacjami zdrowotnymi. Przyznała jedynie, że "pożar został opanowany".

Niepokojące wieści o Rodowicz wypłynęły tuż przed świętami...

Przypomnijmy: kilka dni temu gruchnęła jednak wiadomość o problemach zdrowotnych Rodowicz. Piosenkarka wylądowała w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płockiej w Warszawie.

– W lutym Maryla dowiedziała się, że jest chora. Wykryto zmianę w jej płucach. Gwiazda od razu poddała się terapii. Kolejnym krokiem była operacja w specjalistycznym szpitalu zajmującym się pacjentami z chorobami płuc – mówił dla shownews.pl informator.

I tak Maryla Rodowicz wylądowała na stole operacyjnym. Podczas pobytu w szpitalu mogła liczyć na wsparcie dzieci, szczególnie syna Jędrzeja Dużyńskiego (ze związku z Andrzejem Dużyńskim, czyli ostatnim mężem gwiazdy).

Mężczyzna miał ponoć przyjechać do mamy do szpitala z podarunkiem w postaci "jedzenia z ulubionej restauracji". Fotoreporterzy przyłapali go przed placówką medyczną. Jędrzej Dużyński nie chciał jednak komentować stanu zdrowia rodzicielki.

To nie pierwsze problemy zdrowotne piosenkarki. W październiku 2023 roku Rodowicz nagłe odwołała koncerty.

"Z powodu zapalenia oskrzeli musiałam odwołać ostatnie, weekendowe koncerty. Dla wokalisty choroba gardła to dramat. U mnie to idzie ekspresowo – ból gardła, krtani, tchawicy i oskrzela. Ból i rozrywający kaszel" – pisała w poście.

Ponadto gwiazda w poprzednich latach miała kłopoty z kolanem. Wtedy też przeszła specjalistyczną operację.