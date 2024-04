Strzelanina w szkole na przedmieściach Helsinek. Poszkodowani i napastnik to nastolatkowie

We wtorek rano w szkole podstawowej w Vantaa na przedmieściach Helsinek doszło do strzelaniny. Jak przekazała fińska policja, kilka osób jest rannych. Napastnik został zatrzymany. Według fińskich mediów sprawca i poszkodowani to osoby nieletnie – wszyscy mają około 12-13 lat.

Finlandia. Strzelanina w szkole podstawowej w Vantaa obok Helsinek Fot. Lehtikuva / EAST NEWS / Zdjęcie poglądowe

Jak podaje Reuters, na miejscu są policjanci i śledczy, którzy prowadzą dochodzenie. Do strzelaniny doszło we wtorek rano szkole podstawowej w Vantaa na przedmieściach Helsinek. Uczęszcza do niej około 800 uczniów.

Fińska policja zaapelowała do okolicznych mieszkańców o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze ogrodzili też cały teren wokół szkoły.

Finlandia. Strzelanina w szkole podstawowej w Vantaa obok Helsinek

Helsiński dziennik "Helsingin Sanomat" podaje, że służby otrzymały zgłoszenie około godz. 9:00. "Policja radzi, aby nie otwierać drzwi nieznanym osobom" – czytamy. Jak relacjonuje gazeta, na razie nie wiadomo, czy są ofiary śmiertelne.

Do strzelaniny miało dojść w jednej z klas. "Informację tę potwierdziło nam dwoje rodziców uczniów. Dzieci ze strachu zadzwoniły do ​​rodziców i opowiedziały im o tym, co się wydarzyło" – opisuje HS.

Dziennik, powołując się na informacje policji, poinformował, że ranne zostały trzy osoby. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala, to uczniowie w wieku około 12-13 lat. Według innego fińskiego dziennika "Hufvudstadsbladet" sprawca strzelaniny również jest nieletni i ma około 12 lat. Na razie nie wiadomo, co mogło być jego motywem.

Gazeta "Iltalehti" rozmawiała z naocznym świadkiem, który powiedział, że tuż po godz. 9:00 usłyszał strzały, potem "straszne krzyki", a następnie zobaczył dzieci biegające przed budynkiem szkoły.

