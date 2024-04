W e wtorkowy poranek do Polski dotarły bardzo smutne informacje. W wyniku ataku śmierć poniosło siedmiu wolontariuszy World Central Kitchen. Wśród nich był również Polak – Damian Soból. Mieszkańca Przemyśla we wzruszających słowach pożegnał prezydent miasta Wojciech Bakun.





Polak zginął w zamachu w Strefie Gazy. Poruszające pożegnanie trafiło do sieci

Klaudia Zawistowska

We wtorkowy poranek do Polski dotarły bardzo smutne informacje. W wyniku ataku śmierć poniosło siedmiu wolontariuszy World Central Kitchen. Wśród nich był również Polak – Damian Soból. Mieszkańca Przemyśla we wzruszających słowach pożegnał prezydent miasta Wojciech Bakun.