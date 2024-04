– Droga młodzieży, dziękuję za zaangażowanie, ale jak to się kiedyś mówiło... zostańcie w domu – słyszymy z ust "prawdziwego" wójta z "wąsem" tuż przed wyborami samorządowymi. W sieci właśnie ukazał się wymowny spot profrekwencyjnym od SEXEDPL. Zagrał w nim Michał Żebrowski.

Michał Żebrowski wziął udział w spocie profrekwencyjnym. Fot. You Tube / Sexedpl

Swego czasu sporą popularność zdobyło nagranie, na którym Michał Żebrowski sparodiował przemówienie Andrzeja Dudy. Aktor ma także na swoim koncie już jedną współpracę z fundacją SEXEDPL. Wraz z żoną zaangażował się z powstanie książki dla młodzieży o dojrzewaniu, kontaktach seksualnych i miłości.

Tym razem Żebrowski wystąpił w spocie tuż przed wyborami samorządowymi. Wideo właśnie pojawiło się na youtubowym kanale SEXEDPL.

Pokazano w nim przerysowaną, komediową scenę z gabinetu lidera samorządu, który dziękuje młodym współpracownikom i współpracowniczkom za pracę przy wyborach parlamentarnych, prosząc ich jednocześnie, by "nie zawracali sobie głowy wyborami lokalnymi, które nie są dla nich".

"Młodym już dziękujemy". Żebrowski w spocie przed wyborami samorządowymi

– Droga młodzieży, chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie w politykę. Rekordowa frekwencja! Do urn poszło więcej kobiet niż mężczyzn. Brawo, brawo, udowodniliście, że jak należy walczyć o wasze prawa – mówi w klipie wójt, wręczając kwiaty.

Po chwili widzimy, jak prosi "panią Grażynkę", aby zrobiła mu zdjęcie. – Polska jest kobietą – przekonuje wymownie przed obiektywem, a po chwili zwraca się do młodych:

– Ale wasze prawa to duża polityka. Tutaj jest samorząd, tutaj są naprawdę poważne sprawy... administracyjne. Nikt wam tutaj w krocza nie zagląda. Wolności wam nie odbiera. Także, jak się to mówiło kiedyś, zostańcie w domu.

W spocie młodzi dochodzą jednak do głosu i "zachęcają widzów do wzięcia udziału w wyborach, podkreślając, że mają one bezpośrednie przełożenie na ważne dla nich kwestie związane z ich codziennym życiem, m.in. opieką zdrowotną, komunikacją, edukacją czy kulturą".

Pod opublikowanym spotem członkowie fundacji SEXEDPL zwracają uwagę na to, że "o wyborach samorządowych nie mówi się tak dużo jak o parlamentarnych". "A jednak to one mają bezpośredni wpływ na to, jak w naszej okolicy wygląda m.in. dostęp do lekarzy, edukacja (również seksualna!), działalność antyprzemocowa, wsparcie dla mniejszości i aktywizacja zawodowa kobiet. No i oczywiście dziury w drogach" – czytamy.

Tym samym apelują, aby 7 kwietnia zagłosować w wyborach samorządowych.